〈北部〉私自塗銷車格劃紅線 桃市交局要罰
2017-04-02
〔記者周敏鴻／平鎮報導〕桃園市政府交通局在平鎮區中豐路沿線劃設許多停車格，其中位於新富街口的五個停車格，日前被人私自塗銷，還增劃紅線，交通局會勘後已回復停車格。交通局人員提醒，行為人會因違反道路交通管理處罰條例遭開罰，最高可處兩千四百元罰鍰，呼籲民眾別以身試法。
中豐路、新富街口的停車格，是居民夜間喜歡停放車輛的地點，日前居民發現有人用黑色塗料壓掉白線、私自塗銷停車格，靠近路旁人行道處，還劃設了新的紅線，等於是讓停車格平白消失，該路段還變成了禁止停車區域，讓居民氣憤又傻眼。
被塗銷的停車格共五個，居民質疑，私自塗銷停車格的行為人，恐怕是不想讓居民停放車輛，以留下空間供他們私人使用，非常擾民。
中豐路、新富街口 已回復劃設
桃園市議員黃敬平接獲陳情邀交通局等相關單位會勘後，已回復劃設停車格，黃敬平說，劃設路邊停車格或紅線，都需經過申請，竟有人敢私自塗銷停車格、改劃禁停紅線，且手法專業，相關單位應設法查明，「是誰如此自私自利、挑戰公權力？」
交通局人員說，若追查到私劃紅線的行為人，將會依違反道路交通管理處罰條例第八十二條中的「擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似之標識」，對行為人或其雇主處一千兩百元以上、兩千四百元以下罰鍰。
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