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〈北部〉瑞源公墓50多座墳燒毀 掃墓者傻眼

2017-04-02

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區第六公墓（瑞源公墓）在三月底發生雜草火警，當時波及五十多座墳墓，民眾昨天掃墓時才驚見先人墳墓被焚毀，當場傻眼，家屬抱怨說，當初就是考量先人不願意火葬才選擇土葬，沒想到入土後竟遇上火災，讓子孫非常難過。

市議員楊朝偉質疑說，大溪區公所在清明節之前派員清理公墓雜草，雖是美意一樁，但割除的雜草疑因沒有清理乾淨，部分仍堆置在公墓內，遇上近日前來掃墓民眾留下火種才引起公墓火警。

火災發生後，消防隊雖然迅速撲滅火勢，但瑞源公墓裡的五十多座墳墓仍被燒毀、墓碑被燻黑等，昨天是清明連假的第一天，民眾掃墓時驚見先人的墳墓面目全非，又難過又氣憤，抱怨不知向誰求償，只好自己花錢善後。

公所除草未運完惹禍？ 市府允檢討

市府民政局表示，瑞源公墓由大溪區公所發包找工人除草，是否因雜草沒有清運乾淨才釀禍？會檢討改進；消防局呼籲，民眾掃墓後離開時，務必確認紙錢、香燭都已熄滅，也不要燃放鞭炮或亂丟菸蒂。

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  • 大溪區瑞源公墓發生火災，波及許多墳墓。（桃園市議員楊朝偉提供）

    大溪區瑞源公墓發生火災，波及許多墳墓。（桃園市議員楊朝偉提供）

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標題：〈北部〉瑞源公墓50多座墳燒毀 掃墓者傻眼


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