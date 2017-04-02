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〈北部〉機捷+Ubike半日遊 拜寺觀湖訪館

2017-04-02

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕A7站附近多是開發中的地區，建議民眾可利用「機捷＋Ubike」規劃半日遊的慢活行程，到附近「樂善寺」參拜、遊憩，凌霄寶殿視野廣闊，廟旁花木扶疏，適合慢遊放鬆身心；另在距離A7站約一公里的國立體育大學體育園區「志清湖」，也是當地的私房景點，遊客讚美說：「志清湖雖然不大，卻有不可言喻的寧靜感。」常有新人拍攝婚紗照。

「志清湖」沿岸有環湖步道，栽種落羽松、櫻花等樹種，湖的一側有大片綠地，常有民眾野餐、休憩，悠游湖面的鵝、紅面鴨在岸邊穿梭，在國體大校園有超商設點，可解決吃的問題。

位於長庚大學內的「台塑企業文物館」，記錄台塑從塑膠跨足石化等產業的成長歷程，及已故創辦人王永慶的創業精神，是了解台塑企業的好地方，每週二到週日上午九點開館，免費參觀，並提供團體專人導覽服務。

舊稱「林口體育館」的「國體大綜合體育館」，除了運動賽事，常有大型宗教活動、演唱會在此舉辦，民眾以往只能開車或轉乘公車，尤其演唱會結束的時間較晚，交通是頭痛的問題，在機捷通車後，民眾多了一項交通選擇。

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  • 國立體育大學體育園區內的「志清湖」，距離A7站約一公里。（記者鄭淑婷攝）

    國立體育大學體育園區內的「志清湖」，距離A7站約一公里。（記者鄭淑婷攝）

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