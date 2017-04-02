〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A7體育大學站 合宜宅漸聚人潮

2017-04-02

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕桃園機場捷運A7體育大學站位於龜山區文化一路、青山路口，附近還有長庚大學及長庚科技大學，站區周邊過去曾被評「鳥不生蛋、一片荒涼」， 但隨著機場捷運通車、A7合宜住宅完工交屋，已逐漸帶來人潮，未來繁榮可期。

A7站附近有許多施工中或尚未施工的空地，搭車者以學生及合宜住宅居民為主，A7站屬於地下樓層車站，僅有普通車停靠，在文化一路南、北側有一、二兩個出入口，一旁設有汽、機車停車場，一號出口端有一處Ubike站，兩側出口另有公車供轉乘往體育大學、長庚大學、長庚醫院等方向。

地方人士評估，A7站在機捷各站中算是「潛力股」，相較過去尚未解編的山坡地特定區，風貌已大不相同，等「A7站區段徵收開發案」完成後，整體的商圈及生活圈將會逐漸成形。

由內政部主導的「A7站區段徵收開發案」，第一、二期開發面積總計二三六公頃，第一期有一八六公頃，其中A7合宜住宅、A7產業專區由內政部負責，其餘開發面積委由市府地政局代辦區段徵收、拆遷補償及土地分配。

若全入住可達萬人 將自成生活圈

A7合宜住宅已完工並陸續交屋，總戶數約四千六百戶，龜山戶政事務所表示，截至目前為止約有三千戶設籍，以每戶平均三人計算，未來如全數入住，估計將有一萬多人，幾乎可自成一個里，未來可能要從原有的樂善里分出來，而隨著住戶遷入，連鎖咖啡店、餐飲、生活用品業者也陸續進駐，已成A7站周邊一個獨立的小型生活圈。

A7產業專區將由禾聯碩、中華郵政進駐，禾聯碩在今年一月動工興建廠辦，中華郵政公司也將設置物流中心及行政大樓。

地政局表示，第一期其餘面積的開發工作，已在一○四年完成第一階段，目前分三個工區由內政部土地重劃工程處施作管線、道路等基礎工程，預計今年七月將陸續完工，隨即辦理土地點交，由地主依都市計畫規定開發。

地政局表示，第二期因山坡地等問題，要等環評、水土保持計畫都完成後才能進行開發。