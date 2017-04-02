〈北部〉彩色海芋季 1萬7千株展至9日

2017-04-02

〔記者邱奕統／桃園報導〕「彩色海芋季」活動從昨天起到九日繽紛登場，地點在大園區聖德北路與田溪路口周邊農田，展區面積約六．六公頃，市長鄭文燦昨天出席開幕式，邀請民眾把握時間賞花，他表示，市府會持續發展休閒觀光農業。

大園區溪海地區以花卉聞名，已向農委會申請為「大園溪海休閒農業區」，「彩色海芋季」活動共展出一萬七千株海芋，除了常見的白色海芋，還有黃色、紅色、粉色及紫色等，都是當地長期培育的高單價品種。

另有百合、向日葵、波斯菊等

活動現場分成「彩色海芋主題區」、「花田小徑區」、「大花海區」、「野餐區」、「創意市集區」，除海芋之外，還有成千上萬株的百合花、孤挺花與各式球根植物、向日葵、波斯菊等，花海美不勝收，並邀請藝術家進駐，與當地學校、社區合作，共同打造大型裝置藝術品。

市府農業局表示，現場不開放民眾下田採花，但有海芋、百合等花卉販售，消費滿九百元可以抽獎，有平板電腦、海芋茶杯組、海芋馬克杯、彩色海芋捲線器等獎品，每天抽出一四○個獎項，今天起至四日的連假期間，每天送出限量一二○份的海芋棉花糖。

每天不同主題 今為搖滾日

「彩色海芋季」活動到九日結束，每天都有不同主題，今天是搖滾日，有匹克索樂團等演出；三日是文化日，有台北山舞藝術團演出；四日是兒童節，有親子野餐活動及小丑表演；五日的樂團日有原味樂團演出；六日悠閒日有路邊草樂團演出；七日樂活日有生活少年演出，八日是情侶日，有簡單唱樂團等演出，九日的最後一天是家庭日，有魔術等表演。

例假日接駁車 往返A18、A19站

活動期間的例假日，有接駁車往返桃園機場捷運A18站或A19站，每半小時一班車，若從台鐵中壢站前來，在車站旁的中和路可搭乘5077公車，市府也與諾富特、中壢福容、桃園福容、晶悅、桃花園、大爵等飯店合作，推出賞花住宿的優惠方案。

鄭文燦說，「溪海休閒農業區」劃定後，將發展主題餐廳、民宿、休閒農場，成為桃園航空城的後花園，並串聯竹圍漁港、許厝港濕地等，打造大園區的觀光休閒亮點。