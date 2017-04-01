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〈北部〉彭勝軍繁星上北醫 創四維高中紀錄

2017-04-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學繁星推薦第八學群醫學系共十一校，三月底已六個學校放榜，花蓮四維高中學生彭勝軍錄取臺北醫學大學醫學系，也是學校創校以來第一位醫學生。他說，雙胞胎弟弟決定挑戰大學指考，他也將奉陪到底，希望和弟弟都能一起上醫學系。

彭勝軍和雙胞胎弟弟彭勝康都就讀四維高中，大學學測哥哥七十二級分、弟弟六十六級分。而哥哥透過繁星推薦管道，第一階段錄取台北醫學大學醫學系。

他說，上禮拜三月廿五日到北醫面試，現場教授一直問他問題，他提到自己平常愛拍微電影，還引起教授們追問！

他也說，很謝謝導師陳敏華事先花很多時間為他模擬面試題目，把所有面試教授可能詢問的問題都演練過一遍，因此面試完自己也覺得表現還可以，能夠成為全校「醫學生第一名」，非常高興。

導師陳敏華說，彭勝軍平常讀書認真，高中三年成績都保持全校前一％，能夠上醫學系很為他高興。

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  • 四維高中學生彭勝軍（左）打破學校紀錄錄取醫學系，導師陳敏華鼓勵他繼續加油。（記者花孟璟攝）

    四維高中學生彭勝軍（左）打破學校紀錄錄取醫學系，導師陳敏華鼓勵他繼續加油。（記者花孟璟攝）

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