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〈北部〉《宜蘭民進黨下屆縣長選舉提名》游錫堃澄清 未支持特定人選

2017-04-01

〔記者游明金／宜蘭報導〕前行政院長游錫堃昨回宜蘭，談及民進黨下屆宜蘭縣選舉提名整合問題，外傳他支持立委陳歐珀參選，游錫堃澄清「在黨內初選過程，我不會去支持特定人選」。

對下屆民進黨宜縣長提名，整合似乎出現困難；游錫堃說，這凸顯宜蘭縣民進黨人才濟濟，透過這樣的初選，一定能夠產生最理想的人選，來參加下屆縣長選舉。

至於坊間傳聞游錫堃支持立委陳歐珀參選，媒體問「院長有支持特定人選嗎？」游說，黨的初選過程，他不會去支持特定人選，但任何人出線，只要是民進黨提名，他一定全力支持。

是否參選下屆新北市長選舉；游錫堃說，新北市長選舉由中央作決定，會採取徵召方式，他不知道黨會徵召誰，但個人到目前為止，沒有參選想法跟規劃。

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