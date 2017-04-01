〈北部〉傳承感恩 噶瑪蘭獎接受推薦

2017-04-01

今年獎金提高至30萬元

〔記者游明金／宜蘭報導〕仰山文教基金會創設的噶瑪蘭獎邁入第十一屆，即日至六月三十日接受各界推薦對宜蘭有卓越貢獻的個人或團體，今年獎金從廿萬元提高至三十萬元；創辦人游錫堃說，很多人對宜蘭有貢獻，宜蘭人懂得感恩，噶瑪蘭獎要把感恩的精神一直傳承下去。

仰山文教基金在一九九○年創立，翌年就設置噶瑪蘭獎，二至三年頒獎一次，今年邁入十一屆；前十屆有九位（第六屆從缺）得獎者，分別是長期駐點宜蘭從事公共建築設計的日本象設計集團、關懷盲人有台灣史懷哲之稱的陳五福醫師、畢生從事音樂教育張月娥老師、長期關心環境議題的宜蘭縣環保聯盟、創設蘭陽舞蹈團的義大利籍秘克琳神父。

還有倡導台灣鄉土文學的黃春明老師、提倡美術教育的王攀元老師、關懷本土文化研究的李英茂老師，終身宣揚心靈教育的王英世牧師。

仰山昨在宜蘭縣政府多媒體簡報室，舉辦第十一屆噶瑪蘭獎啟動儀式；創辦人游錫堃說，縣政中心協力擎天是宜蘭紀念物，結合萬邦今古力、營造蘭陽別有天，代表的就是感恩精神，宜蘭人懂得感恩、懂得飲水思源，噶瑪蘭獎就是要把對宜蘭有貢獻的人表彰出來，做為年輕人學習典範，傳承下去。

●噶瑪蘭獎設置辦法

「噶瑪蘭獎」不分類別，只要對宜蘭縣文化、教育、政治、經濟、科技、產業、生態、環境、社區、藝術及其他領域，具有卓越貢獻的人士或團體，都可為評選表彰對象。每二至三年頒獎一次，在宜蘭紀念日十月十六日前後，公開舉辦頒獎儀式。

接受表彰的個人或團體，不限定年齡、籍貫、國籍或設置地點，只要能符合設獎目的的在世者，皆有候選資格，得獎以一次為限。噶瑪蘭獎公開接受推薦，但不接受自行申請，會設評選委員會，由仰山文教基金會聘請公正權威、具有通識人士五至九人，出任評選委員。

（記者游明金整理）