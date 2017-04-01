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〈北部〉809戶花蓮青年宅 僅100戶繳訂金

2017-04-01

縣府決定展延到六月底

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動青年安心成家住宅新建工程，總戶數八○九戶，縣府原訂出國宅中簽者須在月底前繳納五十萬元訂金，但截至昨天為止，繳納訂金者不到一百戶，縣府決定展延期限到六月三十日，縣府建設處指出，未於前開期限繳納訂金之承購正取戶將視同放棄承購，後續也不得參加房屋及車位抽籤及簽約作業。

沒細部內容 不少人猶豫

花蓮縣政府從二○一五起推出「花蓮縣政府第一期青年安心成家住宅新建工程」，總戶數八百零九戶，含住宅六百五十一戶、店面一百五十八戶，每戶實坪二十坪售價二百五十萬元，總經費高達十五億元！需年滿二十到四十五歲、且設籍花蓮超過十年的青年才有資格抽籤；縣府編列二千多萬元在全國各電視台大打廣告，去年吸引四千多人登記抽籤。

中簽者在上月陸續收到繳納五十萬元訂金的通知書，但「細部規劃內容資料都沒看到」就要拿出大額訂金，令不少人很猶豫。中簽的張小姐說，外面買預售屋起碼有房屋模型、詳細的建築圖可參考，但縣府僅有簡單的繳納通知書，且目前工程也還沒招標出去。她說，很擔心將來發生工程延宕，或發生類似板橋的合宜住宅的工程糾紛，導致幾十萬元現金套牢。

縣府建設處則回應，青年住宅售價二百五十萬元，訂金為售價之兩成五十萬元；店面售價三百二十萬元，訂金為六十四萬元，目前已完成規劃設計並取得建照執照。

縣府表示，目前是第一階段以訂金方式確認承購正取戶的承購意願，接著第二階段針對承購正取戶辦理房屋位置抽籤作業，最後第三階段才進行買賣契約簽訂事宜。

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  • 花蓮縣政府推動青年安心成家住宅新建工程，目前基地仍是一片荒草。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府推動青年安心成家住宅新建工程，目前基地仍是一片荒草。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣政府推動青年安心成家住宅新建工程，目前基地仍是一片荒草。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府推動青年安心成家住宅新建工程，目前基地仍是一片荒草。（記者王錦義攝）

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