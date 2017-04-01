〈北部〉還原大分事件 卓溪布農族上山追悼

2017-04-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九一五年花蓮卓溪鄉境的日治八通關越嶺道路接連發生喀西帕南事件、大分事件，原因是日本人為逼迫居住在卓溪鄉拉庫拉庫溪流域布農族巒社群部落繳交槍械，刻意凌虐喀西帕南社領導人，引發族人不滿，而串連攻打日本人。為了讓年輕人知道這段歷史，卓溪鄉公所在今年射耳祭儀系列活動前，三月底特別舉辦喀西帕南追悼儀式。

耆老帶隊 循八通關越嶺道上山

昨天一大早包括中正、卓樂、清水各部落耆老、年輕人約百人，以及古風、卓樂國小學童約五十多人，一百五十多人由部落耆老帶隊，浩浩蕩蕩從南安部落出發，沿著日治時期開闢的八通關越嶺道路徒步將近五公里，前往「日警佳心駐在所」遺址平台。

現場除了有頭目、牧師進行追悼儀式，也特別邀請布農族耆老高忠義講述大分事件、喀西帕南事件的起因，要讓孩子們知道過去布農族英雄是如何對抗日本人。

高忠義說，日本人在一九一四年打完太魯閣戰爭後，動到布農族的腦筋，開始沒收布農族人的槍枝，該年七月先勸說沒收九百八十多支槍，而一九一五年四月升任警察主管的警部補草村光政，五月二日帶著五個佩槍巡察到喀西帕南社，大聲對領導人Bisazu說「把槍拿過來」，還威脅「不把槍拿出來就把你們都殺掉」。

高忠義說，後來日本人把Bisazu抓走、帶到駐在所把他頭下腳上吊起來，底下生火、用煙燻他虐待他，Bisazu想辦法逃回部落，告訴族人日本人如何殘酷虐待族人；也因此引起部落反抗，從馬嘎次、清水、拉谷拉、台東摩天部落召集一百位布農英雄，在五月十二日、十七日襲擊喀西帕南、大分駐在所，也就是喀西帕南、大分事件，殺死二十幾個日本人。

學童張念廷說，跟著長輩走古道、聽故事，感覺「好像回到家」一樣，聽見祖先英勇的反抗故事覺得很驕傲；卓溪鄉長呂必賢說，希望藉由追悼儀式及返回舊部落，讓年輕人及下一代知道布農族的文化和歷史。