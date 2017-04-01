〈北部〉兒童節連假 竹縣好玩好康多
2017-04-01
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市兒童節歡樂城堡今起三天登場，有遊樂氣墊、兒童劇表演、三隻小豬主題館等；竹東動漫園區推也推出十二歲以下免費入園優惠。
竹北市公所表示，兒童節—藝想世界活動，在嘉豐五路一段與福興東路二段廣場登場，今天上午九點半開幕，市長何淦銘將化身王子，帶領童話故事遊行隊伍踩街及表演大會舞；會場推出廿四組遊樂氣墊、旋轉木馬、小火車等遊樂設施免費玩，還安排兒童劇團、氣球魔術秀、親子互動遊戲、學校社團表演及三隻小豬主題館。
市公所鼓勵民眾搭乘大眾運輸，自高鐵新竹站或台鐵六家站下車，可搭乘快捷七號公車，在嘉豐六路口下車或搭乘六○路免費市民公車到嘉豐一街站下車，再徒步到活動會場。
市公所呼籲，因停車位有限，自行開車，可停放四周路邊，但不能妨礙交通。
竹東動漫園區在四天連假推出十二歲以下（九十三年九月一日以後出生）免費入園，須攜帶健保卡等證明文件。
小叮噹科學主題樂園，四天連假開放四月壽星及未滿三歲兒童免費入園，還有免費的米香爆爆秀、科學DIY教學、街頭藝人泡泡秀。
六福村主題遊樂園，連假期間推出「全民兒童價四九九元」，十二歲以下兒童購票入園可獲動物微型積木一組。
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