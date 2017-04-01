| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 白天降雨趨緩轉乾冷 連假開始 北部國道多路段龜速壅塞 合歡山一夜白頭！飄起「四月雪」
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉兒童節連假 竹縣好玩好康多

2017-04-01

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市兒童節歡樂城堡今起三天登場，有遊樂氣墊、兒童劇表演、三隻小豬主題館等；竹東動漫園區推也推出十二歲以下免費入園優惠。

竹北市公所表示，兒童節—藝想世界活動，在嘉豐五路一段與福興東路二段廣場登場，今天上午九點半開幕，市長何淦銘將化身王子，帶領童話故事遊行隊伍踩街及表演大會舞；會場推出廿四組遊樂氣墊、旋轉木馬、小火車等遊樂設施免費玩，還安排兒童劇團、氣球魔術秀、親子互動遊戲、學校社團表演及三隻小豬主題館。

市公所鼓勵民眾搭乘大眾運輸，自高鐵新竹站或台鐵六家站下車，可搭乘快捷七號公車，在嘉豐六路口下車或搭乘六○路免費市民公車到嘉豐一街站下車，再徒步到活動會場。

市公所呼籲，因停車位有限，自行開車，可停放四周路邊，但不能妨礙交通。

竹東動漫園區在四天連假推出十二歲以下（九十三年九月一日以後出生）免費入園，須攜帶健保卡等證明文件。

小叮噹科學主題樂園，四天連假開放四月壽星及未滿三歲兒童免費入園，還有免費的米香爆爆秀、科學DIY教學、街頭藝人泡泡秀。

六福村主題遊樂園，連假期間推出「全民兒童價四九九元」，十二歲以下兒童購票入園可獲動物微型積木一組。

廣告
  • 今天開始4天連假，竹東動漫園區推出12歲以下免費入園優惠。（記者廖雪茹攝）

    今天開始4天連假，竹東動漫園區推出12歲以下免費入園優惠。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
準備世大運7賽事 桃市議員促加速

世界大學運動會八月登場，廿二項的競賽種類中，將使用桃園市十五個場館進行射箭、高爾夫、足球、游泳、跆拳道、排球、水球等七項賽事，另提供田徑、柔…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：〈北部〉兒童節連假 竹縣好玩好康多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.