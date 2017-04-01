〈北部〉竹市香山小旅行 探索生菜秘境

2017-04-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府去年推出香山小旅行獲遊客肯定，今年再度推出探索舊城區與香山秘境的「小塹有約」和「手感小旅行」。

市府城市行銷處長顏章聖說，市府與風尚旅行社合作推出舊城深度旅行的小塹有約行程，會由專業團隊擔任導覽，以一日行程探訪竹塹城傳說的鯉魚穴，串聯舊城區的鄭氏家廟、長和宮、鴻安堂中藥鋪、北門老街、新竹第一街、屎溝巷、城隍廟、東門城、竹蓮寺等景點 。

此外，另推出兩天一夜的「手感小旅行」，探索自然、工藝、人文、生活與鮮味，五感體驗香山，感受香山的溫度與生活，包括參觀米粉廠體驗曬米粉、香山濕地導覽、明發定置魚場鮮魚拍賣、春記休閒農場的百年玉蘭花及青青草原溜滑梯、玻璃工藝體驗及香山隱藏版秘境綠谷沙拉生菜園，享用新鮮水耕蔬菜及窯烤套餐。報名可洽風尚旅行社官網或洽詢電話526-5604。

新竹市長林智堅昨天在香山綠谷沙拉生菜園主賴文正介紹下，體驗生吃各種水耕蔬菜、沙拉的樂趣，也鼓勵市民來趟蔬食之旅。

曾在中科院協助研究雄風飛彈的賴文正，在香山五福路山坡地利用水耕方式栽種數十種溫室水耕生菜，利用水循環原理減少病蟲害，不使用農藥和除草劑，可現採生食。