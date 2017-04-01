〈北部〉新埔義民廟春祭 董事抗議董事長
2017-04-01
〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔褒忠亭義民廟昨天春祭，董事會董事劉文禎等五人，不滿去年初就該改選的董事會迄未改選，「褒忠亭義民中學財團」董事會四年前改選後也至今沒交接，持白布條抗議，要董事長徐德馨下台。
前台灣省主席林光華聲援，斥責徐德馨「野蠻霸占」，連小英總統的贈匾都不要。
對此，徐德馨說，抗議者所說的統統不實，會以義民廟的名義反告妨害名譽。他沒有拒絕小英總統贈匾，是否也告林光華？將交給律師處理。
客委會主委李永得說，不了解內情，義民廟是自治人民團體，客委會無權置喙，希望相關爭議能依法、依相關規定處理儘速弭平，畢竟義民廟是全台客家人的信仰重心。
義民廟老董事長林光華，抨擊縣府沒有善盡主管機關督導責任。
縣府民政處表示，義民廟屬於財團法人，組織章程確實不完備，沒有規範到萬一董事長不改選怎麼辦。去年不斷發文限期義民廟董事會應在去年底前完成改選，但始終沒有執行，因徐德馨承諾今年春祭後進行，縣府最近兩次發文要求履行。
民政處建議，有異議的董事們可經由訴訟，就組織不完備部分訴請法院裁定，才能徹底解決問題。
劉文禎表示，「歡迎徐德馨告」，但請用個人名義、花自己的錢。
徐德馨：於法有據
徐德馨強調，按照組織章程，義民中學財團董事改選必須三分之二董事出席，改選後要上任須上一屆董事會同意，一切於法有據。
徐德馨說，去年董事會發現義民廟周邊出現至少五、六百坪土地被竊占，之前的董事會沒有處理，本屆董事會正循司法途徑解決中，希望圓滿處理後，七、八月辦改選。
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