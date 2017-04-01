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〈北部〉新埔義民廟春祭 董事抗議董事長

2017-04-01

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔褒忠亭義民廟昨天春祭，董事會董事劉文禎等五人，不滿去年初就該改選的董事會迄未改選，「褒忠亭義民中學財團」董事會四年前改選後也至今沒交接，持白布條抗議，要董事長徐德馨下台。

前台灣省主席林光華聲援，斥責徐德馨「野蠻霸占」，連小英總統的贈匾都不要。

對此，徐德馨說，抗議者所說的統統不實，會以義民廟的名義反告妨害名譽。他沒有拒絕小英總統贈匾，是否也告林光華？將交給律師處理。

客委會主委李永得說，不了解內情，義民廟是自治人民團體，客委會無權置喙，希望相關爭議能依法、依相關規定處理儘速弭平，畢竟義民廟是全台客家人的信仰重心。

義民廟老董事長林光華，抨擊縣府沒有善盡主管機關督導責任。

縣府民政處表示，義民廟屬於財團法人，組織章程確實不完備，沒有規範到萬一董事長不改選怎麼辦。去年不斷發文限期義民廟董事會應在去年底前完成改選，但始終沒有執行，因徐德馨承諾今年春祭後進行，縣府最近兩次發文要求履行。

民政處建議，有異議的董事們可經由訴訟，就組織不完備部分訴請法院裁定，才能徹底解決問題。

劉文禎表示，「歡迎徐德馨告」，但請用個人名義、花自己的錢。

徐德馨：於法有據

徐德馨強調，按照組織章程，義民中學財團董事改選必須三分之二董事出席，改選後要上任須上一屆董事會同意，一切於法有據。

徐德馨說，去年董事會發現義民廟周邊出現至少五、六百坪土地被竊占，之前的董事會沒有處理，本屆董事會正循司法途徑解決中，希望圓滿處理後，七、八月辦改選。

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  • 義民廟董事長徐德馨指抗議者所言不實，將會提告。 （記者黃美珠攝）

    義民廟董事長徐德馨指抗議者所言不實，將會提告。 （記者黃美珠攝）

  • 儘管手持抗議白布條，五名義民廟董事依舊隨著祭儀向義民爺行鞠躬禮。（記者黃美珠攝）

    儘管手持抗議白布條，五名義民廟董事依舊隨著祭儀向義民爺行鞠躬禮。（記者黃美珠攝）

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標題：〈北部〉新埔義民廟春祭 董事抗議董事長


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