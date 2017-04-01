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〈北部〉「小事也可助人」 她為癌患再剪長髮

2017-04-01

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區大成國中八年級學生莊莉茹，小六時曾剪去留了兩年的長髮，請媽媽代為捐助癌症患者，兩年後她再度捐髮助人，原本及腰的長髮剪去四十公分後，莊莉茹幾乎變了一個人，她摸著俐落的短髮笑說：「隔天上課同學還一度誤認她是已轉學的同學呢。」

對於捐髮助人，莊莉茹說：「這只是小事而已。」班上同學幾乎沒人知道，她對突然把頭髮剪短，多以夏天到了，比較涼快帶過；廿五日她到美容院剪髮，被正好去洗髮的仁德照顧服務關懷協會榮譽理事長吳淑貞遇見，吳淑貞好奇追問才知莊莉茹剪髮背後的意義，當下PO上臉書分享並將照片傳給校長蔡聖賢大讚：「你們的孩子真棒！」才讓這個溫馨故事曝光。

不捨也輕鬆 莊莉茹願續捐贈

莊莉茹說，小六時曾與媽媽謝玉美一起上慈濟親子成長班，聽師姐分享「小孩子可能沒辦法幫忙大事，但做小事也可以助人」，因自己很愛長髮造型，且六年級要拍畢業照，要剪去留了很久的長髮一度有過掙扎，且動剪剎那也很不捨，但剪髮後卻頓感輕鬆，她說，如果可以，希望繼續留髮捐給需要的人。

代理導師陳紫華表示，莊莉茹是個熱心助人的孩子，期許她能把善行感染給周圍的人。

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  • 莊莉如25日剪去留了2年的長髮，捐助癌症患者。（吳淑貞提供）

    莊莉如25日剪去留了2年的長髮，捐助癌症患者。（吳淑貞提供）

  • 莊莉如（左）與媽媽謝玉美感情超好，兩人經常一起做環保志工，她與媽媽上親子課時，得知捐髮也可助人，便剪去喜愛的長髮捐出。（記者鄭淑婷攝）

    莊莉如（左）與媽媽謝玉美感情超好，兩人經常一起做環保志工，她與媽媽上親子課時，得知捐髮也可助人，便剪去喜愛的長髮捐出。（記者鄭淑婷攝）

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