〈北部〉準備世大運7賽事 桃市議員促加速
〔記者邱奕統／桃園報導〕世界大學運動會八月登場，廿二項的競賽種類中，將使用桃園市十五個場館進行射箭、高爾夫、足球、游泳、跆拳道、排球、水球等七項賽事，另提供田徑、柔道等賽事的練習場地。多名市議員昨天表示，距開賽只剩四個多月，但市府對各場館間的整修與交通規劃，甚至防恐維安的演練都仍不足，要求市府應提前做好準備。
市府體育局表示，會透過跨局處會議解決所有問題，一定會做到盡善盡美。
世大運將於八月十九日至卅日登場，其中的射箭、游泳、水球三項賽事將在龜山區國立體育大學進行；足球在龜山區長庚大學田徑場舉行；高爾夫選在楊梅區揚昇高爾夫球場進行；跆拳道在桃園區市立體育場舉行；排球在中壢區陸軍專科學校進行。另外，市立田徑場、銘傳大學、中央警察大學、市立游泳池等場館，也會作為田徑、柔道等賽事的練習場地。
市議員黃婉如、徐玉樹指出，桃園市的交通混亂向來為人詬病，目前更有污水下水道等工程正占據車道進行著，這些工程在世大運期間不會完工，屆時帶來的人潮，恐讓桃園的交通更加混亂，萬一造成選手或觀賽民眾塞在路上，恐會釀出國際笑話，市府應該及早做好交通規劃。
二名議員表示，世大運使用到的場館都會進行整修、改善，比賽結束後可持續使用，有助改善桃園體育環境，但距離開賽只剩四個多月，部分場館的整修工程仍未完工，市府應該加緊工程進度，並管控好施工品質。
議員們也建議，世大運期間會有各國選手與觀賽團到桃園，市府可把握機會行銷桃園，包含設置街道燈箱、羅馬旗等，讓大家了解桃園的特色，而選手在比賽閒暇之餘，市府也可以規劃他們前往桃園各觀光景點休憩，達到行銷桃園的效果。
市議員楊家俍另提到，世大運會有各國選手參賽，也使用到桃園許多場館，在國際恐怖攻擊頻傳之際，市府應防患未然，做好防恐、防災措施與演練，避免意外發生。
體育局稱場館5月完工 4月起規劃交通
體育局表示，各場館整修工程除市立體育場預計五月完工，其餘場館都差不多已整修完成，四月起就會召開跨局處會議，針對各場館的聯外交通等事項，進行討論、解決，也會與各場館負責機關聯繫，了解是否有困難處需要協助解決。
體育局說，世大運由台北市政府主辦，防恐措施與演練由台北市府負責規劃，但體育局仍會與市警局、消防局與衛生局等局處聯繫，進行相關演練；另方面，世大運期間，也會安排選手到青埔棒球場看球、機捷搭乘體驗等，且各觀光景點也會協調開放給與賽選手參觀。
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