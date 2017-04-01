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〈北部〉泰國旅客增 蕭美琴促延長免簽

2017-04-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕泰國、韓國來客旅客逐步成長，花蓮縣立委蕭美琴在立院質詢指出，自去年開放泰國來台免簽證，至今短短半年期間泰國遊客量成長八成，由於免簽政策只到七月底，她要求政府研擬延長免簽政策、並加強花東地區觀光在泰、韓等國家的行銷，以延長外籍人士停留花蓮時間，對於花蓮觀光發展才有長遠永續效益。

蕭美琴說，近幾年來台旅遊人數逐步成長的韓國、東南亞等國遊客，因花蓮觀光行銷與特色產業宣傳不彰，導致停留東部時間相對較短，往往以一日遊或半日遊型態來去匆匆，使東部無法以多國客源取代依賴中客的觀光型態；他希望觀光局應以東部為主體做思考，發展特有觀光遊程，例如花蓮特有的農村體驗、觀光醫療、部落文化等。

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