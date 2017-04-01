〈北部〉宜蘭綠博開幕 4.4兒童免費
〔記者江志雄／宜蘭報導〕為期四十四天的宜蘭春季旗艦活動宜蘭綠色博覽會，今天在冬山河生態綠洲開幕，以「綠。啟航」當主軸，象徵行動領航、友善大地；主辦單位宜蘭縣政府邀大家造訪三十二公頃綠意方舟，體驗不一樣的低碳旅遊。
宜蘭縣有綠色博覽會、童玩節、不老節、冬戀溫泉季等四大旗艦活動，負責打頭陣的綠博，原都在蘇澳武荖坑風景區舉辦，今年首度移師生態綠洲，連結冬山火車站周邊農田，形成帶狀會場，規劃大地藝術區、綠色聚落、綠競場、生態綠舟、水原綠境等五個主題區。
遊客若搭乘火車，在「全國最美火車站」冬山火車站下車，走出車站便進入綠博園區，眼前是綠油油稻田及繽紛花海，沿途有休閒農業區DIY、茶席體驗區、金剛農夫地景藝術、可食風景、綠舟尋寶趣、漣漪迷宮，綠地成了大型展場，農田宛如是天然教室。
「拍照熱區！」園區裝置藝術讓人目不暇給，位在生態綠洲草坪上的漣漪迷宮，採用竹編、漂流木等多元媒材，結合水與迷宮兩個概念意象，建構出巨大迷宮，與一旁的冬山河相互輝映，率先入園參觀的遊客在此拍照打卡，是園區相當醒目的藝術創作。
活動期間，宜蘭縣政府、休閒農業區及社區聯手合作，規劃三十三條宜蘭主題遊程，從綠博會場出發，展開另一場綠色之旅；四月四日兒童節當天，十二歲以下小朋友憑證免費玩綠博，活動官網：http://www.greenexpo.e-land.gov.tw/。
此外，鄰近生態綠洲的冬山河舊河道電動小船，今天與綠博同步啟航，全程二．九二公里，航行時間二十分鐘到半小時，搭船處在冬山舊街入口處碼頭，營運首日前一百名乘客可獲贈養生米。
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