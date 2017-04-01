〈北部〉斥資５億蘭陽溪口 打造生態魅力園區

2017-04-01

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕斥資近五億元，宜蘭縣壯圍遊客服務中心預計明年五月營運，縣府將在蘭陽溪口打造生態魅力園區，希望串聯宜蘭河段、蘭陽溪口與海岸聚落，將「路過」遊客留在壯圍，發展體驗型旅遊觀光。

壯圍與國立傳統藝術中心只有一橋之隔，但傳藝是熱門景點，遊客多只是路過壯圍；為了吸引遊客停留遊憩，發展體驗式旅遊，宜蘭縣政府要在壯圍打造蘭陽溪口生態魅力園區，以國際級雙核心旅遊區為概念，營造宜蘭濱海必訪門戶，未來配合生態體驗園區，提供資訊、解說導覽等服務的生態旅遊行程，加強蘭陽溪口至大福一帶的觀光魅力。

第一期工程 預計年底完工

宜蘭縣代理縣長吳澤成昨天到壯圍鄉進行基層座談會，由縣府團隊向鄉親報告相關的重大建設；縣府工旅處表示，生態魅力園區的計畫有五大重點，包含壯圍遊客中心周邊、海岸沙丘綠毯帶、沙谷農耕區、特色聚落生活帶，以及海岸與蘭陽溪口沿岸區，第一期工程爭取到一千六百萬元，預計年底完工。

壯圍遊客中心 明年5月營運

工旅處指出，園區投注總經費近五億元，其中三億元是壯圍旅遊服務園區建設經費，由交通部東北角暨宜蘭風景管理處執行，主體工程進度已經完成八十八％，預計明年三月完工、五月營運，去年縣府也爭取到觀光局補助一千六百萬元，進行蘭陽溪口生態魅力園區第一期工程，將由東北角管理處施做景觀平台、賞鳥平台與濱海自行車道等設施。

縣議員黃建勇、孫湯玉惠都提到，生態魅力園區要打造顯眼的入口意象或地標，才能吸引遊客前來；縣議員陳福山建議，遊客服務中心不能只是單單一棟建築物，應該在周邊還有相關規劃。工旅處回應，蘭陽溪口的噶瑪蘭大橋位於園區範圍，會朝景觀橋方向改建，成為當地地標，遊客服務中心附近也有環境景觀再造計畫，將搭配導覽、小旅行等行程，增加旅遊豐富性。