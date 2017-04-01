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〈北部〉刨鋪經費有譜 竹南鎮擬路邊停車收費

2017-04-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市路邊停車收費將於五月一日上路，鄰近、同樣人口密集的竹南鎮民也討論相關問題，認為竹南鎮公所可以考慮規劃，且鎮民指出目前唯一收費的長青停車場使用率低狀況，希望獲得重視。

竹南鎮長康世明表示，公所早已有路邊停車收費構想，不過之前因為市區進行污水下水道工程，打算等路面刨鋪後進行規劃，但縣府因為財政問題，路面刨鋪經費今年才有下文，鎮公所已經著手規劃，路邊停車收費與路外停車場收費案預算也送交代表會通過。

康世明指出，鎮公所規劃今年就會公開招標路邊和路外停車場收費的設計標，希望路邊收費儘快實施，最快可能明年可以上路，仍須等待路面刨鋪工程完成後，立達、東站兩個路外停車場才能收費，而路邊停車收費則研議在十二米寬以上道路，如大營路、博愛街實施。

另外，不少竹南鎮民抱怨，竹南鎮目前唯一實施停車收費的長青停車場，雖然位處竹南鎮市區，但是因為設備不方便且天一黑就讓人感到陰暗，造成民眾使用意願不高。

康世明坦言，長青停車場確實較不受歡迎，也許當初設計機械式停車位時考慮不夠周延，民眾反映「不好停」、「坡度高不方便」。

至於故障率問題，康世明表示，目前長青停車場停車位還有四十個，公所規劃等時限到期後，將改為平面式停車場，提高民眾使用意願。

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  • 竹南鎮長青停車場是目前唯一收費的停車場。 （記者蔡政珉攝）

    竹南鎮長青停車場是目前唯一收費的停車場。 （記者蔡政珉攝）

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