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〈北部〉竹縣農會理事會 不續聘現任總幹事

2017-04-01

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣農會第十八屆第一次理事會昨天召開，選舉理事長與聘任總幹事。現任理事長范綱宏囊括十一票順利當選；爭取連任的績優總幹事溫碧誠，則在首度出現同意、不同意續聘票五比五下，由主席范綱宏宣布決議不續聘；常務監事由陳清鏡續任。

對此，溫碧誠表示，選舉結果顯示自己的努力不夠，他會面對、接受並放下；經歷過起伏人生，他相信「生命自己會找到出路」，也感謝過去任內受到大家的照顧和支持。

新竹縣農會昨天上午以互相推舉方式，由范綱宏擔任會議主席，展開理事投票互選，選舉理事長。

范綱宏獲得十一名理事全數支持，順利連任。接著針對績優總幹事候聘人溫碧誠進行記名投票表決，結果首度出現五張同意票、五張不同意票的情況，另一張是空白票。范綱宏當場宣布，由於同意票數未過半，依相關規定決議不續聘。

縣府農業處表示，縣農會可在六十日內決定是否重新表決，否則依農會總幹事遴選辦法，選舉完六十日後的次日起十五日內，由主管機關縣府農業處重新公告徵選候聘人，經縣府審查合格人選，造冊送農委會進行口試，最後由縣府公告合格名單，再由縣農會召開理事會重新表決投票。新任總幹事未出爐前，將由縣農會秘書暫時代理。

據了解，除了溫碧誠，理事會另有屬意人選，但仍在說服中。

此外，新竹縣十一個基層農會改選，唯一總幹事非單一人選，出現競爭的寶山鄉農會，新理事會已在三月十四日完成投票，績優總幹事候聘人李筱華也不獲續聘。

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  • 新竹縣農會第18屆理事會昨天選舉理事長。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣農會第18屆理事會昨天選舉理事長。 （記者廖雪茹攝）

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