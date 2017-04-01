〈北部〉議員批「安心食材」破功 桃市農業局允改善

2017-04-01

〔記者邱奕統／桃園報導〕平鎮區忠貞國小、中壢區青埔國小營養午餐有機蔬菜被驗出農藥「益達胺」殘留，市議員謝彰文昨天表示，市府每年花費一億六千多萬元推動「天天安心食材」政策，現在卻破功，要求農業局落實源頭管制，並加強稽查力道，縮短檢驗流程時間；農業局承諾改善。

謝彰文表示，桃園市國中小學共二四九所，市府推動的「天天安心食材」政策，要讓全市二十一萬多名學童能吃到安全無農藥的蔬菜，結果有機蔬菜卻驗出農藥殘留，引起學生家長憂心。

她說，桃園市雖成立食安基金，並設立「食品安全聯合稽查小組」，但查驗件數、比率都偏低，資料也不夠公開，而在食品檢驗人力有限下，檢驗流程冗長，令人不禁懷疑「天天安心食材聯合稽查小組」把關的功能？

謝彰文說，桃園有機蔬菜業者除了供應全市營養午餐，也銷往其他縣市，但桃園種植有機蔬菜面積與產量並不大，在這樣情況下，不免令人質疑產量控管是否失衡，才會讓有農藥殘留的有機蔬菜流入校園。

農業局表示，全市有機農戶約一五五戶，年生產量約七萬噸，而全市國中小學生有機蔬菜需求每年約為二千四百噸，供需並無問題，農業局每年至少抽驗四百至五百件，未來在每學期終了後，會要求各校提供進貨單據擴大核對。

不過，農藥檢驗需送中央藥物毒物試驗所，會請中央增加檢驗設備，以加快檢驗速度，若收到檢驗不合格通知，第一時間也會轉給教育局立即因應。