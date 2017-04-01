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〈北部〉桃園國中小圖書館 暑假前添購30萬本書

2017-04-01

〔記者邱奕統／桃園報導〕教育部今年補助桃園市府三千六百萬餘元，採購校園書籍，加強閱讀教育，市長鄭文燦昨天出席大業國小兒童節活動時表示，市府將加碼一千二百多萬元，以總計四千九百多萬元採購卅多萬本書籍，豐富各國中小圖書館館藏。

市府教育局指出，教育部建議國中學校圖書與學生的比例為一名學生可借閱二十本書籍，而桃園全市生書比平均為一比二十九．八本，可見各校圖書館館藏豐富，且偏遠學校因為學生人數少，生書比最高甚至達一比一五二本。

教育局說，預計暑假前可完成添購卅多萬本書籍，進一步提升生書比，卅多萬本書籍種類包括繪本、立體書、有聲書等，有文學、哲學、科普等領域的課外書籍，都將依各校提出的需求，由教育局統一採購；在分配比例上，將依學生人數，採都會區學校每學生一．五本、偏遠地區學校每學生四本的比例分配，以避免城鄉差距，採購後若有剩餘款，也將視各校生書比狀況，優先補助生書比較低的學校，以營造閱讀風氣。

鄭文燦表示，閱讀扎根非常重要，市府會持續推動閱讀教育，每年都會挹注經費補助各校採購圖書，推動閱讀計畫，讓所有學生享受閱讀的樂趣，也期許所有學生都能愛讀書、愛運動，有強健的體格，也有良好的品格，做自己的主人。

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  • 鄭文燦（左七）昨天出席大業國小兒童節活動，與學生同樂。（記者邱奕統攝）

    鄭文燦（左七）昨天出席大業國小兒童節活動，與學生同樂。（記者邱奕統攝）

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