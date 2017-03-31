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〈北部〉拍片助部落 潘信安獲全國優秀青年

2017-03-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕曾經連續三年前往海外服務、也拍攝宣傳片協助壽豐鄉水璉部落「重建達路岸」，花蓮慈濟大學傳播系大四生潘信安勇奪今年「全國優秀青年」獎章！此外，醫學系大四學生陳柏威獲得全國大專優秀青年、英美系高子安獲得花蓮縣大專優秀青年。

今年度的「全國優秀青年獎章」，從全國三百一十八名參選青年中挑出十一名得獎者，獲獎的潘信安為「助人」類優秀青年得主。潘信安就讀慈濟大學傳播系大四，從大一起加入慈濟「川愛志工團」，大學四年的暑假他都在中國四川協助汶川地震的災民，曾任志工團總召，連續三年帶領隊員到海外服務，展現創意與行動力。

除了當志工，就讀傳播系也以專長成立工作室，透過專業協助NGO社會企業、社福機構拍攝影片，協助公益活動宣傳，此外也擔任校園資訊志工，到花蓮瑞穗鄉富源國小帶小學生「小小記者營」，替富源社區的阿嬤辦畫展，還幫忙替壽豐鄉水璉部落拍攝宣傳紀錄影片，上群眾募資網站募款，助部落重建「達路岸」聚會所。

種種的服務事蹟，也因此讓他得獎不斷，榮獲第十三屆保德信青少年志工奉獻獎、二○一六全國傑出青年社團領袖獎等殊榮。參與團體獲二○一五教育部青年發展署海外志工績優團隊佳行獎、二○一六海外志工微電影佳作、教育部資訊志工數位關懷大賽優勝、獲政大起厝改變青年社會企業實踐比賽三獎。

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