〈北部〉冬山老街巷弄 3D彩繪農村風貌
四月底前完成 邀民眾來尋寶
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所配合四月一日登場的綠色博覽會，邀請創作團隊在老街巷弄，畫上冬山特色彩繪，3D圖像以假亂真，今年新亮相的冬瓜山寶寶吉祥物也藏在巷弄中；鄉長謝燦輝表示，歡迎遊客來老街尋寶，拍攝有趣又活潑的照片。
規畫市集 賣在地美食及文創品
宜蘭綠色博覽會今年首度移師冬山河生態綠舟舉辦，冬山鄉公所為呈現最美的巷弄文化，斥資一百萬元打造3D彩繪；並在綠博期間於冬山鄉農會倉庫規畫特色市集，販售在地特色美食、文創商品與DIY體驗。
冬山鄉公所邀請想像空間和奈思創藝彩繪團隊，在街弄巷道打造全新3D圖案，以假亂真的立體圖像，讓遊客捨不得放下相機。主題涵蓋冬瓜山寶寶、冬山知名景點梅花湖與各種農業鄉村風貌，融入冬山鄉地區的自然、人文、建築與景觀特色，共計九處彩繪將在四月底前陸續完成。
目前已經完工的彩繪，位於冬山鄉南興路巷弄的梅花湖風景，遊客就像真的坐在湖邊鞦韆與彩繪牆合照。鄉公所指出，彩繪圖案藏在巷弄，是希望遊客深入探尋老街，地點分別位於冬山路一○二巷、南興路五十四巷與展南二巷，綠色博覽會後會留住這些繪畫。
冬山鄉公所昨天在冬山火車站前廣場，舉行冬瓜山微旅行踩線團，鄉長謝燦輝說，冬山老街至今已有久遠的歷史文化，為活絡觀光人潮，這次配合綠博打造3D彩繪結合特色導覽，希望讓民眾來綠博玩，也能更加認識冬山老街，帶動產業觀光新客源。
雖然彩繪還未全數完工，但已經吸引許多民眾前來欣賞、打卡拍照；謝燦輝說，有民眾反映晚上想來走走，但太暗沒有光源，不但沒辦法拍照，也看不清楚畫作，鄉公所會跟屋主商量，在晚上增加燈光，呈現冬山最棒的巷弄美學，如果成效良好，不排除增加經費擴大彩繪範圍。
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標題：〈北部〉冬山老街巷弄 3D彩繪農村風貌
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