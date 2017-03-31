〈北部〉竹北興隆國小直笛隊 日木笛大賽金賞大獎
2017-03-31
〔記者廖雪茹／竹北報導〕成軍只有兩年的竹北市興隆國小直笛團，不到半年時間連創四項佳績，廿六日首次代表台灣參加「第三十八回全日本木笛大賽」，一舉奪下金賞大獎，凱旋歸國，縣長邱鏡淳更稱許興隆直笛小將是「新竹縣之光、台灣之光」！
興隆國小校長徐發斌表示，直笛隊由老師朱嬿蓉綜理團務、擔任指揮，加上外聘教師群悉心指導，以及家長全力配合，才有如此佳績。
校方表示，直笛團學生都是利用晨間和課後，勤於練習直笛吹奏技巧，連寒暑假、假日也犧牲玩樂，不間斷練習；每年寒暑假的直笛團營隊活動，更邀請國外大師蒞校指點，提升笛藝。
直笛團積極爭取表演機會，多次參與校內外音樂發表會，訓練台風，累積表演經驗。去年十一月先拿下新竹縣賽特優第一名；十二月底參加「第十二屆台灣直笛大賽」，初試啼聲即取得金賞獎，並獲得「第三十八回全日本木笛大賽」參賽權，在異國展現高抗壓性，發揮實力，不負眾望榮獲金賞大獎，讓全校親師生同感雀躍。
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