〈北部〉直接進出國1 銅鑼交流道東延段10月完工

2017-03-31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中山高銅鑼交流道東延段新闢道路工程，苗栗縣長徐耀昌昨天前往視察，目前工程進度六十五點五一％，進度超前，徐耀昌希望能如期在今年十月完工，完工後，串連銅鑼及中興工業區與銅鑼工業區交通，促進地方產業升級，帶動地方觀光發展。

苗縣府工務處指出，中山高銅鑼交流道在一○一年十一月通車，銜接銅鑼科學園區聯絡道，聯絡道西側並設匝道連接省道台十三線，便利銅科物料運送，增加廠商投資意願，但因為聯絡道東側路段即東延段涉及都市計畫與農業用地變更使用，未及配合開闢，等於「做一半」。

苗縣府積極推動東延段新闢道路規劃，在立委陳超明協助爭取下，獲交通部核定納入「生活圈道路系統建設計畫」補助辦理，去年三月中旬動工。

縣府工務處長趙清榮指出，目前進工程度超前八％，橋樑下構部分墩柱、基礎已全數澆置完成，上構預力樑及牆面板也完成分項進度七十％，整體橋樑結構預定六月完工，另排水及道路工程均按進度施作中。

徐耀昌指出，銅鑼鄉擁有客家大院等觀光據點，也是全國聞名的杭菊、芋頭重要產地，未來東延段聯絡道路完工後，將提供銅鑼市與公館方向用路人直接進出國道一號幹道，有助於行銷地方農特產品，並吸引更多遊客到銅鑼觀光休閒。

此工程總經費五．一九億元，用地費一．○三億元，道路全長一一四五公尺、橋樑長三九○公尺、路堤段約三四二公尺、道路長四一三公尺、路寬廿二．七公尺，西起銅鑼交流道東側，東至新興路，預計今年十月完工。