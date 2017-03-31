〈北部〉竹市風的運動場 大家來當孩子王
連假四天 天天演出
〔記者洪美秀／新竹報導〕童心大爆發，人人都是孩子王！新竹市一年一度兒童藝術節「風的運動場」，週六起一連四天在樹林頭公園登場，市長林智堅昨天當起「孩子王」，帶領小朋友先體驗五大遊具，玩過的大小朋友都說「超好玩」！
今年兒童藝術節除以風為主題規畫五大遊具，中間還有一座飛行造型的表演舞台，四月一日到四日上午十點到下午五點，每天都會有互動兒童劇和表演活動，歡迎大小朋友盡情探索遊玩。
五大遊具 打造完成
林智堅說，兒童藝術節今年移師到樹林頭公園，所有遊具和舞台設計都是按照新竹風的意象規劃，所有遊具彩色搖擺屋、漫步雲端、逆風向前衝、風兒滾滾來及乘風破浪，都已打造完成。
活動期間每天上午十一點、下午一點半及三點半，會在飛機舞台「風的飛行器」上演出「飛天國王子選拔大會」，演出前，演員會騎著獨特的「紙飛機造型腳踏車」在會場預告，歡迎小朋友來幫助候選人競爭王位。
市長林智堅昨天帶著小朋友先體驗五大遊具，並進行壓力測試，包括玩的人次及排隊動線等，現場也設有雨遮的民眾休息區和指揮中心，及一千名志工投入協助各項遊具的進行，希望讓每個小朋友都能開心彈跳、攀爬、安全玩。
免費接駁 免費停車
市府在新竹轉運站設有免費接駁專車，每天上午九點半到下午四點半，會由新竹轉運站直達會場，每十五分鐘一班；此外，活動會場周邊的金雅重劃區及士林停車場也提供八百多個汽車停車位，以及近千個機車停車位，活動期間停車免費。
林智堅說，「獨特」是今年兒童藝術節的語言，所有遊具都以原創精神，結合新竹風，搭配空軍基地幻象兩千迎風起飛的聲響，歡迎全國各地的親子利用兒童節四天連假，一起到新竹盡情遊玩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
中山高銅鑼交流道東延段新闢道路工程，苗栗縣長徐耀昌昨天前往視察，目前工程進度六十五點五一％，進度超前，徐耀昌希望能如期在今年十月完工，完工後，串連銅鑼及中興工業區與銅鑼工業區交通，促進地方產業升級，帶…
- 朴槿惠遭裁押 淪南韓第3位被逮捕卸任元首
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- 毒品條例初審通過 旅館隱匿通報毒趴 最重勒令歇業
- 自由廣場》中藥 西藥 假藥
- 五迷這個動作 五月天超感動
- 勇士22分寫逆轉 馬刺主帥都說棒
- 年金改革法案 府院黨拚本會期三讀
- 川普新旅遊禁令 聯邦法官續封殺
- 卜睿哲促川普別用「一中原則」
- 高市加碼補助淘汰燃油機車 最高可領3萬9千元
- 性侵懷孕空姐 恐龍法官判免訴
- 司改國是會議分組決議 妨害名譽除罪化
- 年金改革 民進黨團喊18趴兩年歸零
- 與府院不同調 軍方盼本會期不處理年改
- 日相安倍：台灣是重要夥伴
- 心肌梗塞高危險群 8成壞膽固醇控制不佳
- 環台公路大賽》陳建良亞洲第一 首披藍衫台將
- 自由廣場》一拳打出移工人權困境
- 《超吊飾 喧賓奪主》
- 台幣貶3分 收30.315元
- 4警涉包賭 警局門口收賄
- 女吸毒撈大便 延誤送醫害命
- 抗川普 習恐拉攏親中州政府
- 親民黨黨慶 宋大秀ＡＰＥＣ照片
- 陳珮騏靈魂出竅 險被抓交替
- 黃瑄淚別王橞霙 嘆結婚留遺憾
- 核三廠二號機4/7起將大修 全台用電恐吃緊
- 吳慷仁醉纏女星 小內褲溜出來了
- 狡嫌誆警尋槍 脫逃墜谷亡
- 兩個冠軍之間 蘇翊傑成功蛻變
- 台權會發動國際NGO連署救人
- 李明哲案 政院要中方循機制通報
- 玩家幫Jason 上夜店先滅火
- 《冷眼集》國安部又壞事了
- 東京時裝週 古又文華麗緹花
- 小黃酒駕又逆向 撞死高中輕艇選手
- 國軍輕型戰術輪車 驚傳前軸軸殼托架斷裂瑕疵
- 少男負氣輟學 離家出走已2年
- 熱愛棒球的「外星人」 一朗談退休︰我想我會死吧
- 讚！賽事直播獲好評 惜！台灣車手僅5人
標題：〈北部〉竹市風的運動場 大家來當孩子王
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email