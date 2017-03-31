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〈北部〉竹市風的運動場 大家來當孩子王

2017-03-31

連假四天 天天演出

〔記者洪美秀／新竹報導〕童心大爆發，人人都是孩子王！新竹市一年一度兒童藝術節「風的運動場」，週六起一連四天在樹林頭公園登場，市長林智堅昨天當起「孩子王」，帶領小朋友先體驗五大遊具，玩過的大小朋友都說「超好玩」！

今年兒童藝術節除以風為主題規畫五大遊具，中間還有一座飛行造型的表演舞台，四月一日到四日上午十點到下午五點，每天都會有互動兒童劇和表演活動，歡迎大小朋友盡情探索遊玩。

五大遊具 打造完成

林智堅說，兒童藝術節今年移師到樹林頭公園，所有遊具和舞台設計都是按照新竹風的意象規劃，所有遊具彩色搖擺屋、漫步雲端、逆風向前衝、風兒滾滾來及乘風破浪，都已打造完成。

活動期間每天上午十一點、下午一點半及三點半，會在飛機舞台「風的飛行器」上演出「飛天國王子選拔大會」，演出前，演員會騎著獨特的「紙飛機造型腳踏車」在會場預告，歡迎小朋友來幫助候選人競爭王位。

市長林智堅昨天帶著小朋友先體驗五大遊具，並進行壓力測試，包括玩的人次及排隊動線等，現場也設有雨遮的民眾休息區和指揮中心，及一千名志工投入協助各項遊具的進行，希望讓每個小朋友都能開心彈跳、攀爬、安全玩。

免費接駁 免費停車

市府在新竹轉運站設有免費接駁專車，每天上午九點半到下午四點半，會由新竹轉運站直達會場，每十五分鐘一班；此外，活動會場周邊的金雅重劃區及士林停車場也提供八百多個汽車停車位，以及近千個機車停車位，活動期間停車免費。

林智堅說，「獨特」是今年兒童藝術節的語言，所有遊具都以原創精神，結合新竹風，搭配空軍基地幻象兩千迎風起飛的聲響，歡迎全國各地的親子利用兒童節四天連假，一起到新竹盡情遊玩。

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  • 新竹市兒童藝術節以風為主題規畫五大遊具，中間還有一座飛行造型的表演舞台。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節以風為主題規畫五大遊具，中間還有一座飛行造型的表演舞台。（記者洪美秀攝）

  • 市長林智堅昨天當起「孩子王」，帶領小朋友體驗漫步雲端的樂趣。（記者洪美秀攝）

    市長林智堅昨天當起「孩子王」，帶領小朋友體驗漫步雲端的樂趣。（記者洪美秀攝）

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