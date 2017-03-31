〈北部〉清明食材抽驗 3件不合格
2017-03-31
〔記者陳昀／桃園報導〕清明節即將來臨，市府衛生局抽驗潤餅皮、豆芽菜、豆干、麵條等應景食材七十四件，查出桃園區王師傅製麵的白麵含防腐劑和過氧化氫（漂白劑），龜山區好香食品行的豆干、平鎮區金瑞製麵的黃麵，分別驗出漂白劑及防腐劑，業者已下架回收，被衛生局裁處三萬元以上罰鍰。
衛生局食品管理暨檢驗科科長關百娟指出，麵類製品不得添加防腐劑苯甲酸，但從肉眼不易辨識，如果長時間放在室溫下，就可能添加防腐劑，不宜選購；漂白劑雖然經常用於豆製品的殺菌製程，但最終產品不得殘留，建議選購時不要挑顏色太白的產品，食用前先以滾水烹煮，並打開鍋蓋讓水蒸氣揮發，就能去除。
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