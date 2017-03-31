〈北部〉小吃店、檳榔攤偷賣維士比 13家挨罰3萬
2017-03-31
最高可罰兩百萬元
〔記者陳昀／桃園報導〕「明天的氣力！」「福氣啦！」保力達Ｂ、維士比的廣告詞深植人心，市場銷售量都不錯，但市府衛生局表示，這類產品含有西藥，必須在合格藥事人員指引下才能購買，去年查獲十三家違規販售者，主要是檳榔攤、小吃店等，都罰鍰三萬元，最高可罰兩百萬元，衛生局並提醒，這類飲品含酒精成分，飲用要適量。
衛生局藥政管理暨稽查科科長張敬崴指出，根據藥事法，不具藥商資格卻販售這類含酒精的「西藥內服液」，可處三萬元以上、兩百萬元以下罰鍰，衛生局去年抽查近七十家檳榔攤、小吃店及雜貨店，有十三家違規販售，但比前年查獲的二十家違規已有減少。
他表示，由於廣告詞深植人心，很多人以為這些是提神飲料，喝了精神會變好，喜歡在工作前飲用，坊間許多檳榔攤、小吃店、雜貨店即使沒有藥商許可執照，也私自販售，但維士比、保力達Ｂ都屬於藥品，一天最多只能飲用三次、每次約三十到四十毫升，多喝恐怕會傷肝，而且還含十％酒精，對工作提神未必有效，還可能因喝醉而造成危險。
張敬崴提醒，這類飲品屬於「指示藥品」，民眾依規定只能向有藥事人員駐店的藥局、藥商購買，並在醫師、藥師或藥劑生提供專業諮詢、說明用法用量後，再依指示服用，而且僅限於十八歲以上成人的「營養補給」。
他說，衛生局會持續查核非藥商違規販售這類藥飲的情形，若民眾發現違規販售也可撥打市民熱線1999向衛生局檢舉。
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