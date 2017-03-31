〈北部〉小檔案：玉里DRTS

2017-03-31

花蓮第一個需求反應式DRTS公共運輸，4月1日起正式營運，服務範圍包括玉里鎮樂合、安通及源城3個社區，每週一到週五上午6點到晚間10點，固定班次每日共4個班次，去程、回程每日各2班，往返社區至玉里火車站。

3條路線都有途經玉里鎮公所、玉里慈濟醫院、地政事務所、戶政事務所，玉溪地區農會、玉里榮民醫院、玉里國中、玉里圓環主要站點。除固定路線之外，乘客也可預約叫車至固定路線以外區域，按縣府公定計程車費率照錶計費，詳細班次及預約電話4128666。（記者花孟璟）