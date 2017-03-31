| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：玉里DRTS

2017-03-31

花蓮第一個需求反應式DRTS公共運輸，4月1日起正式營運，服務範圍包括玉里鎮樂合、安通及源城3個社區，每週一到週五上午6點到晚間10點，固定班次每日共4個班次，去程、回程每日各2班，往返社區至玉里火車站。

3條路線都有途經玉里鎮公所、玉里慈濟醫院、地政事務所、戶政事務所，玉溪地區農會、玉里榮民醫院、玉里國中、玉里圓環主要站點。除固定路線之外，乘客也可預約叫車至固定路線以外區域，按縣府公定計程車費率照錶計費，詳細班次及預約電話4128666。（記者花孟璟）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
83戶A7出租宅 今起受理申請

內政部營建署興建的「機場捷運A7站合宜住宅」，提供二二五戶出租宅給桃園市民，目前還有八十三戶名額，從今天下午二點起至六月三十日受理申請，租期…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：〈北部〉小檔案：玉里DRTS


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.