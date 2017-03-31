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〈北部〉《跨頭前溪高架路案》怕塞車、房價跌 竹北拒絕再「橋」

2017-03-31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府委外規劃跨頭前溪高架道路，但新竹縣竹北市斗崙里民昨天在縣長親民時間陳情，反對再蓋一座跨橋，以免帶來興隆路塞車夢靨，建請縣、市政府慎重思考。

副縣長建議再辦說明會

對此，主持會議的副縣長楊文科表示，會將民眾意見函請市府參考，並建議再辦說明會，廣納民意。

交通旅遊處長李銷桂說明，此案在先期規劃的可行性評估，應已完成經濟效益評估，才會展開規劃；由於現有連結新竹縣、市的南北向交通已達一定流量，無論國道還是平面道路都容易塞車，考量整體路網系統，為紓解壅塞現況，才會研議新建跨頭前溪高架道路。

與會者認為，新竹縣、市不是缺少跨橋連結，目前已有頭前溪、經國及興隆等多座跨橋，一旦再蓋，不但房價毀了，也帶來噪音、空氣污染和塞車問題；以中正東路陸橋為例，建橋容易、拆橋難。因此，他們質疑花大錢蓋橋的必要性，建議優先加強交通號誌的調整，尤其是左轉車輛，常是造成塞車的原因。

在竹科上班的斗崙里民表示，每天開車通勤遇到的問題是，公道五路無路可直通到竹科，而不是竹北市民怎麼到竹科；她質疑，新建跨頭前溪高架道路，是為了千甲埔地區的開發鋪路。

工務處長羅昌傑表示，竹北往來竹科的生活圈道路建設計畫，分三期計畫進行。首期興隆大橋（高鐵橋下聯絡道至公道五）已通車；二期延伸到竹東中興路，去年底動工；三期已在二月經內政部都委會通過，將報營建署核定，從中興路銜接到竹科力行路，準備辦理土地徵收查估等作業。

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  • 新竹縣竹北市斗崙里民向縣府陳情，在門口拉白布條表達訴求。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市斗崙里民向縣府陳情，在門口拉白布條表達訴求。 （記者廖雪茹攝）

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