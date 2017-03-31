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〈北部〉房屋稅今年不調整 免徵金額調高

2017-03-31

〔記者邱奕統／桃園報導〕房屋稅即將在五月開徵，地方稅務局昨在市議會指出，考量去年地價稅已調高三成四，為避免加重民眾賦稅，今年房屋稅將維持原稅率、不作調整；多位市議員不認同，要求調降。地方稅務局局長林延文表示，會研議評估，若今年未調整，明年起也會針對提高折舊率等部分進行調整。

房屋稅計算取決於房屋標準單價、面積、折舊率、街路等級、適用稅率等，每三年召開一次不動產評價委員會評定，今年的稅率是在一○四年評定；林延文指出，由於去年地價稅已調升三成四，因此今年房屋稅不會調整，但把免徵標準從十萬元提升至十萬三千元，估計增加四三七四戶的免稅戶。

他表示，五月開徵的房屋稅，預估查定稅額為七十九億六四一八萬元，較去年增加三億六六四四萬元，在戶數部分，查定戶數有八十七萬四千多件，也比去年增加二萬五千多件。

市議員黃傅淑香表示，去年地價稅飆升後，坊間傳言今年房屋稅也將調漲，過重的賦稅已造成民怨；市議員謝彰文也說，地價稅增加已造成民眾沉重的壓力，房屋稅應該調降來減輕負擔，免徵金額調高三千元僅增加四千多戶受惠，實在太少，免徵門檻甚至比苗栗、雲林都還高。

林延文表示，今年房屋稅是否調整將再研議，明年房屋稅已研擬標準單價不調整、不追溯，並將折舊率從現行一％調高至一．一七％，並修正街路等級、取消新成屋加價等措施。

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