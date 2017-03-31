〈北部〉83戶A7出租宅 今起受理申請
2017-03-31
〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部營建署興建的「機場捷運A7站合宜住宅」，提供二二五戶出租宅給桃園市民，目前還有八十三戶名額，從今天下午二點起至六月三十日受理申請，租期五年，凡符合條件的桃園市民都可提出，電洽329-8600，或到「機場捷運A7站合宜住宅申請系統」查詢。
市府住宅發展處副處長莊敬權表示，租金不含大樓管理費及汽、機車停車位管理費，大樓管理費是每坪每月五十元，機車位的停車管理費每月三百元，汽車停車位租金每月二千五百元，管理委員會可調整各項收費。
在剩餘的八十三戶中，「遠雄文青」有十四戶，包括兩房一戶、三房十二戶、四房一戶；「皇翔歡喜城」卅四戶，分別是兩房十三戶、三房五戶、四房十六戶；「名軒快樂家」的十戶都是四房；「麗寶快樂家」有二十五戶，三房八戶、四房十七戶。目前剩最多的是四房出租宅共四十四戶、其次是三房廿五戶、兩房十四戶，原則上租期都是五年。
莊敬權說，A7站合宜住宅出租宅，租金約市價的八成，弱勢家庭（政策優先戶）、龜山區民（敦親睦鄰戶）再享有優惠價格，以「遠雄文青」四房五十坪的房子為例，政策優先戶及敦親睦鄰戶每月租金僅七千元、一般戶是一萬二千元，兩者相差五千元。剩餘的八十三戶並未區分申請人身分的額度，只要提出政策優先戶及敦親睦鄰戶身分者，都享有優惠待遇。
他表示，申請期限到六月三十日，採先到先辦、隨到隨辦方式作業，不接受線上申請及郵寄，住宅發展處位於龜山區自強南路一○五號。
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