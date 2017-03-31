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〈北部〉大園中正東路 徵收27年未拓寬

2017-03-31

〔記者邱奕統／桃園報導〕大園區中正東路配合都市計畫拓寬並在民國七十九年完成用地徵收，但二十七年來，拓寬工程卻遲未進行，已徵收的用地兩側還被占用，國道二號甲線的天空斷橋問題也遲未解決，大園選區的兩位市議員游吾和、徐其萬昨天在市議會質詢時表達不滿，揚言要走上街頭抗爭；市府交通局、工務局承諾會儘速動工。

已徵收用地 被長期占用

中正東路目前只有二十公尺寬、五線車道，連結國道二號的車流量很大，尖峰時段壅塞不堪，由於屬都市計畫內道路，原本要拓寬到二十五公尺，並在民國七十九年完成道路兩側各二．五公尺用地徵收，範圍從平安路至民生南路口，全長約七百公尺，但遲至今天仍未拓寬，已徵收的用地也被長期占用。

游吾和表示，交通建設一直是大園人的痛，中正東路的車流量大，車禍意外頻傳，既然已完成用地徵收就應該趕快拓寬，但短短七百公尺的道路，工務局竟規劃完工至少要八年，根本就是唬弄大園人。

徐其萬認為，中正東路每天都上演汽、機車爭道的險象，如果現在拓寬，施工勢必又占用車道，反而讓交通堵塞更惡化，建議先將國道二號甲線完工，讓國道二號的車流分散後再拓寬中正東路。

對於國二甲線，兩人也批評說，桃園市號稱國門之都，但一下飛機步出機場，多年未解的國道二號甲線「天空斷橋」就映入眼簾，難看又丟臉，不用花廣告就達到向各國宣傳台灣工程落後的一面，相關單位總是敷衍推託，從最早一○六年動工解決，變成一○八年，現在居然又要延到一一一年。

市府傾向國二甲線銜接後再拓寬

工務局長黃治峯說，中正東路拓寬工程目前有十餘戶占用徵收用地，另有六戶尚未領取徵收補償金，依市府交通局建議，傾向國二甲線銜接完成後再進行拓寬工程，在此之前會向占用戶收租金。

交通局表示，國二甲線工程在用地取得分成三段，其中一段用地要採區段徵收，將與高公局協調，以「租地施工」方式取得用地，加速工程進度。

市長鄭文燦日前在市政會議上表示，「大園都市計畫」的都計變更案已經公告，國道二號甲線行經計畫範圍內的部分將變更為國道用地，讓國二甲線工程取得用地，完工後可兩端銜接，不再有橋無路，並通往台十五線國際路，改善大園區中正東路、民生路及國際路的交通壅塞情況。

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  • 國二甲線工程延宕，連帶影響中正東路拓寬工程。（記者邱奕統攝）

    國二甲線工程延宕，連帶影響中正東路拓寬工程。（記者邱奕統攝）

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