〈北部〉總統教育獎得主 划船賽3年奪6金

2017-03-30

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣利澤國中划船隊蟬聯全國划船賽四連霸，更是十三年來第十二座冠軍；曾獲總統教育獎的國中三年級黃楷軒是划船隊長，三年共拿了六面金牌，他說，雖然身材不算好，但是要靠努力克服，希望把學校的划船榮耀傳承下去。

利澤國中三月在冬山河參加「一○五學年度全國中等學校划船錦標賽」，獲得二金一銀一銅三鐵的成績，有來自全國各縣市二十七隊、三百三十四名選手參加；利澤國中男子組總錦標連續四年封王。

「孩子肯吃苦，每天划船幾乎有半個宜蘭距離。」教練林彥禎表示，孩子身材比其他學校幾乎矮了十公分，只能藉由體能訓練和技術，每天早上划船十六公里，下午再划十六公里，孩子肯拚加上團隊精神，才能一直蟬聯冠軍。

划船隊長黃楷軒國小主練田徑，國中接受老師建議改練划船，三年內已經拿到六面金牌，是校內選手奪下最多金牌的選手。

黃楷軒國小曾獲總統教育獎表揚，母親是越南人，從小在越南長大，回到台灣因家境困苦、語言隔閡，不太會說中文曾被嘲笑，他說，這些都是成長的動力，現在回想反而很感謝。