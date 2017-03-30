〈北部〉高山箭筍「慢出」 秀林促銷被迫延期

2017-03-30

箭筍季暫定四月底開辦

〔記者王峻祺／花蓮報導〕一台斤直逼四百元「天價」的花蓮高山箭筍，今年因天冷導致產期延後，原定三月下旬就要盛產，迄今卻僅有少部分筍苗探頭，秀林鄉公所特地將年度盛事箭筍季展延，暫定於四月底開辦，希望愛吃箭筍的民眾再等等！

花蓮箭筍產地主要集中在光復、萬榮及秀林鄉，今年因氣溫高低起伏不定，目前全縣產量僅有預估的三成，一台斤剝殼箭筍月初還一度飆到五百元，讓許多家庭主婦買不下手，近日氣溫趨暖，箭筍陸續冒芽，價格才稍趨平緩。

上週六萬榮鄉公所剛在紅葉溫泉區舉辦箭筍健走及促銷活動，以一台斤四百元高價向農民採購箭筍後，舉辦免費品嘗會，秀林鄉公所則為配合產期，特地將今年箭筍季往後延約一個月，預計四月底開始，一連三週舉辦相關農特產推廣活動。

秀林鄉昨有對年逾六旬的陳姓姊妹，至銅門部落採集箭筍，五分地面不到一半箭筍探頭，能夠收成的更不到其中的三成，強調「產量不如往年」，若要拿到市場販售恐要再等半個月，只好暫時自食「打打牙祭！」

陳姓筍農說，往年箭筍都在三月初盛產，前年因受午後雨影響，箭筍還提早發芽，去年及今年卻受低溫影響，箭筍集體「慢出」，導致目前小小一包箭筍動輒要價數百元，還有可能吃不到。

往年此時在台九線上，每隔幾公里處，就會有筍農在路旁零售擺攤，今年也因產量少，目前仍未見筍殼撥滿地的盛況；闕姓攤商強調「筍農辛苦半天還採不到一袋！」希望四月中就能大出，產出纖維細、口感佳及甜度高的箭筍。

秀林鄉公所表示，來自大同、大禮部落的高山箭筍品質好，受到消費者歡迎，為配合箭筍季而固定舉辦的「太魯閣春之頌」系列活動，四月底將在銅門村率先起跑，並依序於富世村及花蓮文創園區舉行，歡迎遊客一起參加「剝箭筍」大賽，體驗太魯閣族的傳統文化。