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〈北部〉竹縣首位女文化局長 張宜真接掌

2017-03-30

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕原新竹縣政府機要秘書張宜真，昨天接任文化局長，成為新竹縣首位女性文化局長。

張宜真說，將以「發揚傳統文化創新，與國際接軌」為核心精神，努力在既有的節慶基礎上增添創意，發揚客家文化，對外以國際行銷點亮新竹縣，對內做好文化下鄉，讓每一個鄉鎮市都有代表性的特色或節慶活動，讓新竹縣處處有亮點。

四十五歲的張宜真，是美國中央密蘇里大學大眾傳播學系碩士，踏入公職前曾在媒體界服務，之前以機要秘書一職擔任縣府新聞聯絡人工作，在二○一三台灣燈會、二○一五全球客家嘉年華等重大活動中表現亮眼，深獲縣長邱鏡淳肯定，在原文化局長蔡榮光升任縣府秘書長後，被拔擢出任文化局長。

張宜真說，未來將推動中央「浪漫台三線」計畫、校園客語扎根、活化竹東動漫園區和地方文化館、古蹟注入創意、推動社區營造與竹北六家水圳見學園區計畫、打造張學良文化園區地景、將科技注入人文藝術、開發竹縣限定環保文創商品等。

張宜真的先生是竹科人，姊姊張宜如在新竹科學園區公會擔任公關委員會召集人，讓她對科技人的藝文需求有深刻體會。

她說，新竹縣除新竹科學園區外，新竹工業區、台元科技園區也有許多科技大廠，希望藉由姊姊居中聯繫，把文化局的藝文服務「入區」、「入廠」，讓忙碌的科技人也能接觸、參與藝文活動，陶冶身心。

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  • 新竹縣文化局局長昨天交接，縣長邱鏡淳（右二）到場主持，原機要秘書張宜真（右一）接任局長。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣文化局局長昨天交接，縣長邱鏡淳（右二）到場主持，原機要秘書張宜真（右一）接任局長。（記者蔡孟尚攝）

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