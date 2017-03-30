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〈北部〉竹市YouBike再增3站 暢遊大學校園

2017-03-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市YouBike騎乘人數破八十萬人次，市府再新增交通大學、元培醫科大及樹林頭公園等三個站點，讓大學生上學、逛街更方便！

交大、元培兩校及樹林頭公園

新竹市長林智堅說，新竹市去年達到「區區有YouBike、火車站全面與YouBike結合」的目標，去年五月啟用至今已突破八十萬人次使用，今年預計新增十五個站點，達成四十五站目標。約每八百到一千公尺就有一站，民眾可步行結合騎自行車，探索新竹市每個角落。

林智堅說，交通大學站昨天啟用，元培醫科大及樹林頭公園站 今天啟用。市府鼓勵大學生騎車上學、市民騎YouBike逛大學校園。

交大校長張懋中表示，交大有竹湖等景點及排隊美食「小木屋鬆餅」，去年曾獲網路票選「全台最美大學」第九名，除優美景色，還有多處平價美食及北校門最有名的「土地公廟」。交大也在著手改造校門景觀環境，設計「林蔭大道」。

交大學生說，有了YouBike往返周邊商圈及清大夜市更便利了。 市府交通處表示，元培醫科大站可服務周邊多所大學學生，學生可從校區往返三姓橋車站， 樹林頭公園站鄰近即將登場的「新竹市兒童藝術節－風的運動場」會場，民眾可騎YouBike前往，順道到「樹林頭夜市」品嘗木瓜牛奶、爆漿蔥油餅、炸牛排等美食。

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  • 新竹市YouBike再增交大等三個站點。（記者洪美秀攝）

    新竹市YouBike再增交大等三個站點。（記者洪美秀攝）

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