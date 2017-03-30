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〈北部〉小檔案：八爪魚救援系統

2017-03-30

「八爪魚救援系統」是諸多救援工具結合的總成，這套救援系統由一個發動機連接多條線路，每條線路可連接起重氣墊，或破拆工具等救援工具，多條線路同時工作，就像一隻「八爪魚」。

「八爪魚」最大的特色，是將承壓氣墊、液壓破拆工具、穩定和支撐裝備整合為一個整體；系統的頂昇氣墊，具強大的起重能力，不僅可運用在大型車輛事故，包括地震、工地建築崩塌等重型災難現場都可派上用場，提供消防人員安全、穩固的救援環境，也增加傷患的存活度。

（資料來源：苗栗縣消防局，記者彭健禮整理）

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  • 「八爪魚救援系統」是諸多救援工具結合的總成。 （記者彭健禮翻攝）

    「八爪魚救援系統」是諸多救援工具結合的總成。 （記者彭健禮翻攝）

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標題：〈北部〉小檔案：八爪魚救援系統


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