〈北部〉大車事故救助演練 重要器具「借來的」
2017-03-30
消防員：猶如考到駕照沒車開
〔記者彭健禮／苗栗報導〕蝶戀花旅行社遊覽車於國道翻覆，造成重大死傷，苗栗縣府消防局辦理「大客車事故人命救助演練」，教導隊員學習「八爪魚救援系統」以利車內搜救，但苗縣並無這套系統，而是「借來的」，隊員學習後有如「考到駕照，卻沒有車好開」，基層認為，萬一發生大型車輛車禍，他們恐怕也得照舊土法煉鋼。
消防局：會向消防署反映爭取
苗縣消防局副局長匡夢麟表示，苗縣資源不比六都豐沛，會向消防署反映爭取。但他認為，目前縣內雖沒有這套救援系統，但也具備類似功能性的救援工具，且縣內消防隊員訓練精良，因應重大救援，沒有問題！
蝶戀花遊覽車於二月間在國道五號翻覆，造成卅三人死亡，苗縣消防局有鑑於境內有中山高速公路、福爾摩沙高速公路、台一線、台三線、西濱快速道路及台鐵山海線、高鐵行經，交通網絡密布，於日前辦理「大客車事故人命救助演練」，精進隊員救助能力與技巧。
但大型車輛車體重量動輒達十五噸以上，是小客車十倍，縣內目前僅有特種搜救隊配置兩個低壓氣墊，不足因應，因此向廠商借來「八爪魚救援系統」訓練。
參訓隊員說，這套系統相當好用，像在破拆剛性強的車體A柱部分，傳統油壓剪得耗費不少時間，但採用系統液壓破拆工具，三兩下順利剪開；遇上大型車輛翻覆，系統配備頂昇氣墊、氣動支撐柱，也能迅速協助頂起車體，有利他們入內搜救。
不過，一套「八爪魚救援系統」要價三百五十萬元，參訓人員坦言以目前苗縣財政狀況，不易支應，由於縣內不少寺廟、企業會捐贈救護車、消防車等，他們也盼望有社會善心捐助。
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