〈北部〉軍事迷有福了 新竹空軍基地11/25開放參觀
2017-03-30
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨到國防部拜會空軍司令沈一鳴，確定新竹空軍基地十一月廿五日再度開放參觀。市府將以「城市慶典」的方向規劃城市行銷活動，並且為市民爭取在地優勢，「搶先看」空軍戰機表演等內容。
林智堅：爭取市民搶先看
新竹空軍基地四九九聯隊在民國四十二年成立，駐紮的幻象兩千戰機，肩負保衛北台灣領空安全任務。林智堅說，過去幾次風災，空軍四九九聯隊官兵提供即時協助，和市府一起守護家園，推動防災、救災工作。
前年開放 吸引逾17萬人潮
前年新竹空軍基地開放時，吸引超過十七萬人潮，市府和軍方合作規劃八處停車點、一百卅五輛接駁車，降低對交通的影響，更首創巿民搶先看幻象戰機表演，獲得市民肯定與熱烈迴響。
當時藝人李倩蓉偕友人搭阿帕契戰機的話題正火熱，吸引爆滿參觀人潮，展示的阿帕契戰機更成為最夯的「打卡戰機」，市府搭配舉辦摃丸節，也成功打響新竹市美食名號 。
軍方和市府 盼再創雙贏
沈一鳴曾是新竹空軍四九九聯隊長，與新竹有著深厚情感，對於軍方和市府再次攜手展現國軍與城市的雙贏行銷，沈一鳴表示，期待且樂觀其成，並且歡迎全國民眾屆時一起到新竹市參觀空軍基地。
市府：做好交通疏導配套措施
林智堅強調，市府團隊有信心在十一月廿五日的參觀日再度引爆熱潮，也會做好整交通疏導配套措施，邀請市民及全國民眾一睹空軍風采。
至於市民關心是否將比照上次模式，「市民搶先看」空軍戰機表演，市府表示會一併規劃，絕對會為市民爭取在地優勢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃園》緊盯安養機構 「管理系統」下半年啟用
期待民眾檢舉 說法引發砲轟龍潭區私立愛心長照中心三月十日的一場惡火，造成四死十三傷慘劇，市府事後才發現私設床位、超收長者；社會局、消防局昨天…
網友回應
熱門新聞
- 渣男LINE用女性名 正妹美容師遭性侵、搶財
- 中國學生墜5樓重傷 警方報告：自稱看霧霾墜落
- 作家朱天文、朱天心母親／日文翻譯家劉慕沙辭世 享壽82歲
- 限制檢方強制處分權 法官、檢察官不同調
- 辛然配殺進4強 北美戰場8連勝
- 李明哲妻：分享民主在文明國家無罪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China confirms activist's detention
- 新普減資40%＋配息6元 今年每股發10元現金
- 初夏購物節 母親節檔暖身
- 網球》「辛然配」再挫手下敗將 邁阿密4強卡位
- 英國啟動脫歐 卡麥隆：我們從來不喜歡歐盟旗
- 中國國台辦「證實」李明哲涉危害國安被拘留 陸委會：國台辦說法無法化解疑慮
- 國安為名 中國濫捕外籍人士
- 80歲阿公阿嬤神押寶 幸運坐著當五迷
- 渡邊謙爆不倫3年 友坂理惠二度離婚
- 青年起薪2.5萬 生活花掉4成
- 證券行情表、證券表格
- 大聯盟首戰 週一凌晨田中領銜
- 〈實現我的旅遊夢〉Run！跑出越南縱貫之旅
- 《中英對照讀新聞》Bra company boss forces male employees to experience E-cup boobs 內衣廠商老闆強迫男性員工親身體驗E罩杯
- 阿翔無法擺脫浩子陰影 竟是因為她
- 歐版網路隱私法 川普將廢除
- 梅西4場禁賽令 殺得阿根廷措手不及
- 脫歐6模式 分手費恐要2兆
- 開發水資源 全台將設六個再生水廠
- 明晚氣溫驟降 北部下探12度
- 八仙塵爆民事訴訟 再求償26億
- 搶旅館經營權 「艋舺」新舊老闆大亂鬥
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 社論》遵守中國遊戲規則就輸定了
- 油價帶動能源股上衝 歐股全面收紅
- 英正式啟動脫歐 分手信送抵歐盟
- 西班牙擴大投資 阻加泰隆尼亞獨立
- 歐盟防骨牌效應 對英談判會很硬
- 口腔癌顎骨缺損 3D列印重建下巴
- 自由廣場》廢監察院
- 森進一花蓮催票 想要longstay
- 三星新旗艦機Galaxy S8 搭配虛擬助理
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT councilor calls for Tsai’s head
- 前美國FDA官員陳紹琛：台灣發展生技 法規太落伍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉軍事迷有福了 新竹空軍基地11/25開放參觀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分