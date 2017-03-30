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〈北部〉軍事迷有福了 新竹空軍基地11/25開放參觀

2017-03-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨到國防部拜會空軍司令沈一鳴，確定新竹空軍基地十一月廿五日再度開放參觀。市府將以「城市慶典」的方向規劃城市行銷活動，並且為市民爭取在地優勢，「搶先看」空軍戰機表演等內容。

林智堅：爭取市民搶先看

新竹空軍基地四九九聯隊在民國四十二年成立，駐紮的幻象兩千戰機，肩負保衛北台灣領空安全任務。林智堅說，過去幾次風災，空軍四九九聯隊官兵提供即時協助，和市府一起守護家園，推動防災、救災工作。

前年開放 吸引逾17萬人潮

前年新竹空軍基地開放時，吸引超過十七萬人潮，市府和軍方合作規劃八處停車點、一百卅五輛接駁車，降低對交通的影響，更首創巿民搶先看幻象戰機表演，獲得市民肯定與熱烈迴響。

當時藝人李倩蓉偕友人搭阿帕契戰機的話題正火熱，吸引爆滿參觀人潮，展示的阿帕契戰機更成為最夯的「打卡戰機」，市府搭配舉辦摃丸節，也成功打響新竹市美食名號 。

軍方和市府 盼再創雙贏

沈一鳴曾是新竹空軍四九九聯隊長，與新竹有著深厚情感，對於軍方和市府再次攜手展現國軍與城市的雙贏行銷，沈一鳴表示，期待且樂觀其成，並且歡迎全國民眾屆時一起到新竹市參觀空軍基地。

市府：做好交通疏導配套措施

林智堅強調，市府團隊有信心在十一月廿五日的參觀日再度引爆熱潮，也會做好整交通疏導配套措施，邀請市民及全國民眾一睹空軍風采。

至於市民關心是否將比照上次模式，「市民搶先看」空軍戰機表演，市府表示會一併規劃，絕對會為市民爭取在地優勢。

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  • 前年展示最夯的阿帕契戰機。（記者洪美秀攝）

    前年展示最夯的阿帕契戰機。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市長林智堅（左）昨天拜會空軍司令沈一鳴（右），確定11月25日新竹空軍基地再度開放。（新竹市府提供）

    新竹市長林智堅（左）昨天拜會空軍司令沈一鳴（右），確定11月25日新竹空軍基地再度開放。（新竹市府提供）

  • 新竹空軍基地今年將再開放參觀。（記者洪美秀攝）

    新竹空軍基地今年將再開放參觀。（記者洪美秀攝）

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