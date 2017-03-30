〈北部〉桃園區漁會理監事 謝仁江陣營大勝

2017-03-30

〔記者周敏鴻、邱奕統／綜合報導〕桃園區、中壢區漁會昨天都召開新任會員代表大會，各選出九席理事、三席監事，過程平和、結果也一如預期。桃園區漁會方面，漁民出身的謝仁江這一派大勝，取得所有理事與監事席次；至於中壢區漁會，預料將由葉國傑當選理事長、黃清旺出任常務監事，聘任黃德汶為總幹事。

桃園區漁會的理事長之爭，由謝仁江對上漁會理事陳日淡，結果謝仁江這一派完勝，四月六日將召開理、監事會改選理事長與常務監事，謝仁江、王清島可望當選理事長、常務監事，現任總幹事陳義成將獲得續聘。

中壢區漁會理事長張順德兩任屆滿、總幹事黃秀燕交棒給擔任漁會秘書的弟弟黃德汶，因為沒有挑戰勢力，地方人士評估，當權派勢力將能和平交接。

昨天選舉結果，表態爭取理事長的葉國傑順利當選理事，爭取常務監事的黃清旺也當選監事，黃德汶可望獲聘總幹事。

市府農業局說，桃園區漁會預計四月六日召開理、監事會改選「三巨頭」，中壢區漁會晚一天、在四月七日選出「三巨頭」。