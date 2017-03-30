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〈北部〉桃園市農會理事長 游象紀陣營勝出

2017-03-30

〔記者邱奕統／桃園報導〕藍、綠陣營矚目的桃園市農會「三巨頭」改選昨天舉行，選出新任理事長、常務監事及遴聘總幹事，兩任任期屆滿的理事長游象紀改選常務監事，而他支持常務監事李文政角逐理事長，兩人互換位置，都順利當選，擊敗民進黨終身黨員楊長浩的競爭，總幹事蔡瑞源也獲得續聘。

農、漁會系統向來是藍、綠陣營選舉時佈樁的重點，這次農會改選，民進黨在全國農會推派國策顧問呂子昌角逐理事長，在桃園力挺楊長浩競選市農會理事長，並搭配監事江謝錦青角逐常務監事，使得選舉更加激烈；從十二個區的基層農會開始，各派系固樁動作頻仍，賄選傳聞不斷，但在基層農會會員代表改選後，大勢即告底定。

在市農會理事、監事改選時，游象紀這一派即評估在二十一席理事當中，應可取得十二席，另在七席監事可望取得四席，昨天選舉結果，李文政在理事長選舉以十二比九擊敗楊長浩；在常務監事部分，游象紀也以四比三險勝江謝錦青。

理事長、常務監事改選後，隨即進行總幹事遴聘，蔡瑞源獲得續聘，新的市農會三巨頭仍以現任三巨頭為班底，只是理事長與常務監事對調。

此外，理、監事改選時也一併改選全國農會會員代表，游象紀派系推出的兩席全上，由於市農會理事長是當然代表，因此昨天改選後，游派在全國農會會員代表獲得三席，楊長浩這一方只取得一席。

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