〈北部〉觀音》坡內埤「整容」 8月變身生態公園

2017-03-30

〔記者邱奕統／觀音報導〕觀音區廣福社區八之十五號埤塘環境改善工程昨天動工，市長鄭文燦出席表示，預計八月前完工，將成為具休憩、景觀及生態功能的埤塘公園，定名為「坡內埤生態公園」，市府也會針對全市其他埤塘訂定埤塘公園政策，未來還要辦理「埤塘光電綠能計畫」，兼具發電、景觀及休閒等多元功能。

廣福社區八之十五號埤塘又稱「坡內埤」，面積約十一公頃，將設置無障礙步道、生態透水鋪面、休憩座椅及花架、觀景平台、LED高燈等設施。

鄭文燦說，市府規劃三十口埤塘生態公園，觀音區包含八之十五號埤塘在內有八口，完工後可成為觀音社區小旅行的亮點之一。

他說，全市共有二八五一口埤塘，市府與中央合作推展「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，預計三年內在一六○口埤塘建立太陽光電裝置，可產生六六○百萬瓦的發電量，大約等於一座核電廠的一組機組發電量，讓埤塘光電有滯洪、灌溉、發電、景觀及休閒的多元功能。