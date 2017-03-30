| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉大溪》至善黑光偶戲 連4年闖進全國賽

2017-03-30

飲品廣告詞「代言人」執教

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區至善高中學生以黑光劇偶戲參加桃園市學生戲劇創意比賽，贏得優等，四月底將代表桃園市、連續第四年進軍全國比賽，指導老師藍忠文居功厥偉，他說，希望將表演經驗傳承給學生，讓台灣的戲劇表演越來越好。

「明天仔的氣力！」這句耳熟能詳的飲品廣告詞，就是由藍忠文在幕後配音，他在廿多年前踏入表演戲劇的領域，因為有國劇底子，演過孫悟空、牛魔王等角色，也會歌仔戲、反串女性，是位全方位演員。

六年前，藍忠文到至善高中幼保科、普通科擔任表演老師，將參與過的演戲、編劇、導演與配音等工作經驗傳承給學生，他教導學生學習黑光劇，在黑暗的舞台配合螢光棒、雷射光、LED燈演出，吸引觀眾目光，訓練學生勇敢表達肢體語言。

學生從表演中贏得自信

四年前，藍忠文帶領學生參加全國學生戲劇創意比賽，拿下第一名，今年已是第四度參賽，他說，讓學生們透過戲劇表演，贏得自信與學習的樂趣。

廣告
  • 廣告詞「明天仔的氣力！」的「代言人」藍忠文（前排右一）指導至善高中學生，以黑光劇偶戲贏得桃園市學生戲劇創意比賽優等。（記者周敏鴻攝）

    廣告詞「明天仔的氣力！」的「代言人」藍忠文（前排右一）指導至善高中學生，以黑光劇偶戲贏得桃園市學生戲劇創意比賽優等。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園》緊盯安養機構 「管理系統」下半年啟用

期待民眾檢舉 說法引發砲轟龍潭區私立愛心長照中心三月十日的一場惡火，造成四死十三傷慘劇，市府事後才發現私設床位、超收長者；社會局、消防局昨天…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：〈北部〉大溪》至善黑光偶戲 連4年闖進全國賽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.