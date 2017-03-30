〈北部〉大溪》至善黑光偶戲 連4年闖進全國賽

2017-03-30

飲品廣告詞「代言人」執教

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區至善高中學生以黑光劇偶戲參加桃園市學生戲劇創意比賽，贏得優等，四月底將代表桃園市、連續第四年進軍全國比賽，指導老師藍忠文居功厥偉，他說，希望將表演經驗傳承給學生，讓台灣的戲劇表演越來越好。

「明天仔的氣力！」這句耳熟能詳的飲品廣告詞，就是由藍忠文在幕後配音，他在廿多年前踏入表演戲劇的領域，因為有國劇底子，演過孫悟空、牛魔王等角色，也會歌仔戲、反串女性，是位全方位演員。

六年前，藍忠文到至善高中幼保科、普通科擔任表演老師，將參與過的演戲、編劇、導演與配音等工作經驗傳承給學生，他教導學生學習黑光劇，在黑暗的舞台配合螢光棒、雷射光、LED燈演出，吸引觀眾目光，訓練學生勇敢表達肢體語言。

學生從表演中贏得自信

四年前，藍忠文帶領學生參加全國學生戲劇創意比賽，拿下第一名，今年已是第四度參賽，他說，讓學生們透過戲劇表演，贏得自信與學習的樂趣。