〈北部〉桃園》擔家務顧課業 「小天使」獲模範兒童

2017-03-30

〔記者邱奕統／桃園報導〕市長鄭文燦昨天表揚全市八八九位模範兒童，有的曾獲文學創作、美術比賽肯定，也有的出身弱勢家庭但積極向上，還有小朋友留髮捐贈給癌童，鄭文燦說，希望每個孩子都能開創璀璨的未來，讓桃園市成為最有競爭力的幸福城市。

三光國小林霈姍住在復興區山上部落，她的父母務農，靠種植蔬菜維持一家五口生計，經濟情況捉襟見肘。莫蘭蒂颱風過境時，林霈姍家的菜園正值收成期，為了降低災損，她主動幫忙搶收蔬菜。林霈姍也兼顧課業，擔任班長、副小酋長，是師長、同學眼中的小天使。

就讀楊心國小潛能班的黃綺甄，必須花更多的學習時間才能達到目標，她樂觀面對挑戰，失敗了也不輕易放棄，積極把握每次練習的機會，努力向上；康萊爾國小的克璦翎，得知罹患癌症的孩童因為化療容易掉髮，她將頭髮留長，頭髮長到約二十五公分時，毅然剪下捐給癌童。

鄭文燦送給每位小朋友一本《搶不走的競爭力》書籍，他說，要讓小朋友知道人生的成功沒有公式，透過書本中不同的人生典範啟發，讓每位小朋友都能開創自己的未來，成就精彩人生；市府也會完善教育內涵，培養孩子擁有良好體格和品格。