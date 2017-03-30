〈北部〉逕赴醫學中心 門診多收60元

2017-03-30

4月15日起 新制度上路

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕健保署推動分級醫療制度，四月十五日起，民眾就醫的部分負擔將調整，透過地區醫院或診所安排轉診到醫學中心或區域醫院，門診部分負擔比目前減少四十元；若未經安排轉診就自行到醫學中心，門診部分負擔將多收六十元、調高到四二○元。

健保署北區業務組長林阿明說，推動分級醫療，是希望民眾有正確的就醫觀念，避免小病痛動輒到大醫院排隊求診，浪費醫療資源，讓民眾找到正確的就診科別、合適的醫師，病患本身也省時、省錢，讓有限的醫療資源發揮最佳效用。

經安排轉診 門診降40元

健保署四月十五日起調整門診部分負擔，透過地區醫院或診所轉診到醫學中心或區域醫院，門診部分負擔調降四十元；若未經診所或地區醫院安排轉診，民眾自行到醫學中心就診，則由目前的三六○元調高到四二○元。

桃園市的醫學中心目前僅有林口長庚醫院，透過轉診到林口長庚醫院， 部分負擔從目前的二一○元降到一七○元，但如果未經轉診就直接到林口長庚，部分負擔從目前的三六○元漲為四二○元。

桃園市的區域醫院則有八家，包括衛福部桃園醫院、聖保祿醫院、國軍桃園總醫院、敏盛醫院、壢新醫院、榮總桃園分院、衛福部桃園療養院與天晟醫院，轉診到區域醫院的門診部分負擔從目前的一四○元降到一百元，至於未經轉診的區域醫院門診部分負擔，並未調高，仍維持二四○元。

急診視分類 也調高100元

另外，醫學中心的急診部分負擔也同步調整，經檢傷分類後被認定為緊急、次緊急與非緊急的患者，從目前的四五○元調高到五五○元。

復興區高揚威家醫診所診療八十二歲黃姓老婦，她長期臥床、身上多處壓瘡傷口，必須住院治療，診所安排她轉診到壢新醫院，治療後已康復返家；中壢區九十七歲黃姓老婦因高血壓長期在黃永輝診所就醫，日前她跌倒，也轉診到壢新醫院動人工髖關節置換手術，術後由黃永輝診所負責後續追蹤與復健。

健保署說，這兩位老婦人透過轉診接受到最佳的醫療照護，未來還能就近在住家附近的診所追蹤或是復健，省去奔波就醫的麻煩。