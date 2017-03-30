| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉逕赴醫學中心 門診多收60元

2017-03-30

4月15日起 新制度上路

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕健保署推動分級醫療制度，四月十五日起，民眾就醫的部分負擔將調整，透過地區醫院或診所安排轉診到醫學中心或區域醫院，門診部分負擔比目前減少四十元；若未經安排轉診就自行到醫學中心，門診部分負擔將多收六十元、調高到四二○元。

健保署北區業務組長林阿明說，推動分級醫療，是希望民眾有正確的就醫觀念，避免小病痛動輒到大醫院排隊求診，浪費醫療資源，讓民眾找到正確的就診科別、合適的醫師，病患本身也省時、省錢，讓有限的醫療資源發揮最佳效用。

經安排轉診 門診降40元

健保署四月十五日起調整門診部分負擔，透過地區醫院或診所轉診到醫學中心或區域醫院，門診部分負擔調降四十元；若未經診所或地區醫院安排轉診，民眾自行到醫學中心就診，則由目前的三六○元調高到四二○元。

桃園市的醫學中心目前僅有林口長庚醫院，透過轉診到林口長庚醫院， 部分負擔從目前的二一○元降到一七○元，但如果未經轉診就直接到林口長庚，部分負擔從目前的三六○元漲為四二○元。

桃園市的區域醫院則有八家，包括衛福部桃園醫院、聖保祿醫院、國軍桃園總醫院、敏盛醫院、壢新醫院、榮總桃園分院、衛福部桃園療養院與天晟醫院，轉診到區域醫院的門診部分負擔從目前的一四○元降到一百元，至於未經轉診的區域醫院門診部分負擔，並未調高，仍維持二四○元。

急診視分類 也調高100元

另外，醫學中心的急診部分負擔也同步調整，經檢傷分類後被認定為緊急、次緊急與非緊急的患者，從目前的四五○元調高到五五○元。

復興區高揚威家醫診所診療八十二歲黃姓老婦，她長期臥床、身上多處壓瘡傷口，必須住院治療，診所安排她轉診到壢新醫院，治療後已康復返家；中壢區九十七歲黃姓老婦因高血壓長期在黃永輝診所就醫，日前她跌倒，也轉診到壢新醫院動人工髖關節置換手術，術後由黃永輝診所負責後續追蹤與復健。

健保署說，這兩位老婦人透過轉診接受到最佳的醫療照護，未來還能就近在住家附近的診所追蹤或是復健，省去奔波就醫的麻煩。

廣告
  • 分級醫療制度調查部分負擔一覽表。（記者周敏鴻整理）

    分級醫療制度調查部分負擔一覽表。（記者周敏鴻整理）

  • 健保署推動分級醫療，四月十五日起調整門診、急診部分負擔，昨天提醒民眾，屆時未經安排轉診就自行到醫學中心，門診部分負擔將多收六十元。（記者周敏鴻攝）

    健保署推動分級醫療，四月十五日起調整門診、急診部分負擔，昨天提醒民眾，屆時未經安排轉診就自行到醫學中心，門診部分負擔將多收六十元。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園》緊盯安養機構 「管理系統」下半年啟用

期待民眾檢舉 說法引發砲轟龍潭區私立愛心長照中心三月十日的一場惡火，造成四死十三傷慘劇，市府事後才發現私設床位、超收長者；社會局、消防局昨天…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：〈北部〉逕赴醫學中心 門診多收60元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.