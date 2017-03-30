〈北部〉花蓮推無毒農業 立委促設農藥檢驗中心
蕭美琴要求農委會輔導東華設立
〔記者王錦義／花蓮報導〕民眾食安意識抬頭，對蔬果農藥殘留標準也日益提高，但花蓮並無毒物檢驗中心，而農業是花蓮重要經濟命脈，因此相關檢驗機制更應受到重視。立委蕭美琴昨在立院經濟委員會質詢時，要求農委會主委林聰賢盡速輔導推動東華大學成立農藥檢驗中心，為花蓮民眾食品安全把關。
蕭美琴說，目前符合「全國認證基金會（TAF）」認證的實驗室全台將近四十所，為各地農產毒物、農藥殘留把關。其中東部地區宜蘭與台東兩縣共有四所檢驗中心，但花蓮卻連一間都沒有！僅有蔬果運銷合作社自行設置的藥檢實驗室，針對合作社產銷平台供銷的農產或自行送驗的農產進行初步快篩。
蕭美琴認為，花蓮若可在農委會的協助下，成立合格檢驗中心，不但可以穩定檢驗數量與品質，有效為食安把關，更可以為農產品加值，提升花蓮農產競爭力。
她說，去年多次積極奔走，東華大學也提出相關計畫，她昨天提案要求農委會與東華大學合作，積極協助輔導檢驗中心成立。
縣府農業處長羅文龍說，過去縣府有跟慈濟大學合作設置農藥檢驗中心，目前農業處若有相關需要檢驗的需求，都寄送到外地的檢驗中心，若中央能輔導在花蓮成立檢驗中心，相當樂觀其成。
縣府衛生局副局長鍾美珠則說，目前縣內對於蔬果殘留農藥有三層把關機制，除農政單位到田間的抽驗，第二層則是合作社及農會的生化快速篩檢，衛生局做第三層的把關，針對所有市售蔬果進行抽驗檢測，去年合計抽驗一百七十件，不合格十六件，本地產蔬菜不合格為六件。
鍾美珠強調，今年元月開始衛生局提供民眾免費農藥殘留檢測，十三鄉鎮的衛生所接受民眾送驗蔬菜，只要民眾從市面上購買蔬果覺得有疑慮，可以採集一定數量送往各地衛生所，衛生局將檢驗農藥殘留。
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標題：〈北部〉花蓮推無毒農業 立委促設農藥檢驗中心
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