| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮推無毒農業 立委促設農藥檢驗中心

2017-03-30

蕭美琴要求農委會輔導東華設立

〔記者王錦義／花蓮報導〕民眾食安意識抬頭，對蔬果農藥殘留標準也日益提高，但花蓮並無毒物檢驗中心，而農業是花蓮重要經濟命脈，因此相關檢驗機制更應受到重視。立委蕭美琴昨在立院經濟委員會質詢時，要求農委會主委林聰賢盡速輔導推動東華大學成立農藥檢驗中心，為花蓮民眾食品安全把關。

蕭美琴說，目前符合「全國認證基金會（TAF）」認證的實驗室全台將近四十所，為各地農產毒物、農藥殘留把關。其中東部地區宜蘭與台東兩縣共有四所檢驗中心，但花蓮卻連一間都沒有！僅有蔬果運銷合作社自行設置的藥檢實驗室，針對合作社產銷平台供銷的農產或自行送驗的農產進行初步快篩。

蕭美琴認為，花蓮若可在農委會的協助下，成立合格檢驗中心，不但可以穩定檢驗數量與品質，有效為食安把關，更可以為農產品加值，提升花蓮農產競爭力。

她說，去年多次積極奔走，東華大學也提出相關計畫，她昨天提案要求農委會與東華大學合作，積極協助輔導檢驗中心成立。

縣府農業處長羅文龍說，過去縣府有跟慈濟大學合作設置農藥檢驗中心，目前農業處若有相關需要檢驗的需求，都寄送到外地的檢驗中心，若中央能輔導在花蓮成立檢驗中心，相當樂觀其成。

縣府衛生局副局長鍾美珠則說，目前縣內對於蔬果殘留農藥有三層把關機制，除農政單位到田間的抽驗，第二層則是合作社及農會的生化快速篩檢，衛生局做第三層的把關，針對所有市售蔬果進行抽驗檢測，去年合計抽驗一百七十件，不合格十六件，本地產蔬菜不合格為六件。

鍾美珠強調，今年元月開始衛生局提供民眾免費農藥殘留檢測，十三鄉鎮的衛生所接受民眾送驗蔬菜，只要民眾從市面上購買蔬果覺得有疑慮，可以採集一定數量送往各地衛生所，衛生局將檢驗農藥殘留。

廣告
  • 花蓮縣目前並無毒物檢驗中心，僅有蔬菜運銷合作社設立農藥檢驗室，針對入場的蔬果檢驗把關。（記者王錦義攝）

    花蓮縣目前並無毒物檢驗中心，僅有蔬菜運銷合作社設立農藥檢驗室，針對入場的蔬果檢驗把關。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園》緊盯安養機構 「管理系統」下半年啟用

期待民眾檢舉 說法引發砲轟龍潭區私立愛心長照中心三月十日的一場惡火，造成四死十三傷慘劇，市府事後才發現私設床位、超收長者；社會局、消防局昨天…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：〈北部〉花蓮推無毒農業 立委促設農藥檢驗中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.