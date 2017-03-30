〈北部〉壯圍預約搭公車 每班次5人就開
預計8月上路 每天來回8班次
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府配合交通部「需求反應式公車」（DRTS）計畫，選擇壯圍鄉試辦預訂八月上路。乘客可先撥打專線預約搭車時間，只要每班次有五名乘客，客運業者就會發車。縣政府建設處表示，希望藉此減少發車載不到客情況，也可了解民眾搭車需求，減少枯等的時間，培養客運客群。
宜蘭縣政府去年六月提出「需求反應式公車」試辦計畫申請，打算在壯圍鄉內設置新的客運路線，每天來回八個班次，約兩小時一班，並建置電話專線通報系統；乘客需於搭車前一天晚間八點前完成預約，留下個人聯絡方式。
預約調度管理中心會依據收集到的資訊，整合乘客預約時間與地點媒合，再用簡訊告知預約者於何時何地等車，每班次超過五名乘客就會發車載客，反之會告知乘客不發車，請另選搭車時間，也開放團體預約，預訂八月上路由兩輛全新中型巴士載客，購車經費約八百萬。
大福村到宜蘭轉運站 一段票20元
壯圍鄉原有市區公車路線為七九一與七九三兩線，新的公車路線將作區隔補原路線的不足，將從大福村出發，行經大福路、永美路、中央路、美福路、東津路及縣民大道等路段，終點站是宜蘭轉運站，行經八個村里總長十七．四公里，收費方式與一般市區公車相同，一段票八公里內廿元。
壯圍鄉長簡文魁表示，非常樂見縣府推行「需求反應式公車」，鄉內許多客運路線都載不到客人，造成資源浪費，將全力配合縣府發動村里鄰長向鄉親宣導，透過預約也可節省枯等的候車時間。
縣府建設處公共運輸科長鍾瑋說，壯圍鄉聚落分散，現行客運路線無法滿足所有村里，才會導入需求反應式公車試辦，希望了解乘客需求，提升客運營運績效，載客點與班次更有彈性，提供客製化服務，預約系統還在建置，專線待試營運前才會確認。
鍾瑋指出，需求反應式公車還在籌備期，縣府會辦理說明會，讓民眾了解如何預約及公車路線，試辦後，會針對實際需求再作調整與改善，壯圍若試辦順利，也會擴及其他鄉鎮市。
看更多！請加入自由時報粉絲團
期待民眾檢舉 說法引發砲轟龍潭區私立愛心長照中心三月十日的一場惡火，造成四死十三傷慘劇，市府事後才發現私設床位、超收長者；社會局、消防局昨天…
- 渣男LINE用女性名 正妹美容師遭性侵、搶財
- 中國學生墜5樓重傷 警方報告：自稱看霧霾墜落
- 作家朱天文、朱天心母親／日文翻譯家劉慕沙辭世 享壽82歲
- 限制檢方強制處分權 法官、檢察官不同調
- 辛然配殺進4強 北美戰場8連勝
- 李明哲妻：分享民主在文明國家無罪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China confirms activist's detention
- 新普減資40%＋配息6元 今年每股發10元現金
- 初夏購物節 母親節檔暖身
- 網球》「辛然配」再挫手下敗將 邁阿密4強卡位
- 英國啟動脫歐 卡麥隆：我們從來不喜歡歐盟旗
- 中國國台辦「證實」李明哲涉危害國安被拘留 陸委會：國台辦說法無法化解疑慮
- 國安為名 中國濫捕外籍人士
- 80歲阿公阿嬤神押寶 幸運坐著當五迷
- 渡邊謙爆不倫3年 友坂理惠二度離婚
- 青年起薪2.5萬 生活花掉4成
- 證券行情表、證券表格
- 大聯盟首戰 週一凌晨田中領銜
- 〈實現我的旅遊夢〉Run！跑出越南縱貫之旅
- 《中英對照讀新聞》Bra company boss forces male employees to experience E-cup boobs 內衣廠商老闆強迫男性員工親身體驗E罩杯
- 阿翔無法擺脫浩子陰影 竟是因為她
- 歐版網路隱私法 川普將廢除
- 梅西4場禁賽令 殺得阿根廷措手不及
- 脫歐6模式 分手費恐要2兆
- 開發水資源 全台將設六個再生水廠
- 明晚氣溫驟降 北部下探12度
- 八仙塵爆民事訴訟 再求償26億
- 搶旅館經營權 「艋舺」新舊老闆大亂鬥
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 社論》遵守中國遊戲規則就輸定了
- 油價帶動能源股上衝 歐股全面收紅
- 英正式啟動脫歐 分手信送抵歐盟
- 西班牙擴大投資 阻加泰隆尼亞獨立
- 歐盟防骨牌效應 對英談判會很硬
- 口腔癌顎骨缺損 3D列印重建下巴
- 自由廣場》廢監察院
- 森進一花蓮催票 想要longstay
- 三星新旗艦機Galaxy S8 搭配虛擬助理
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT councilor calls for Tsai’s head
- 前美國FDA官員陳紹琛：台灣發展生技 法規太落伍
標題：〈北部〉壯圍預約搭公車 每班次5人就開
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email