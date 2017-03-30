〈北部〉壯圍預約搭公車 每班次5人就開

2017-03-30

預計8月上路 每天來回8班次

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府配合交通部「需求反應式公車」（DRTS）計畫，選擇壯圍鄉試辦預訂八月上路。乘客可先撥打專線預約搭車時間，只要每班次有五名乘客，客運業者就會發車。縣政府建設處表示，希望藉此減少發車載不到客情況，也可了解民眾搭車需求，減少枯等的時間，培養客運客群。

宜蘭縣政府去年六月提出「需求反應式公車」試辦計畫申請，打算在壯圍鄉內設置新的客運路線，每天來回八個班次，約兩小時一班，並建置電話專線通報系統；乘客需於搭車前一天晚間八點前完成預約，留下個人聯絡方式。

預約調度管理中心會依據收集到的資訊，整合乘客預約時間與地點媒合，再用簡訊告知預約者於何時何地等車，每班次超過五名乘客就會發車載客，反之會告知乘客不發車，請另選搭車時間，也開放團體預約，預訂八月上路由兩輛全新中型巴士載客，購車經費約八百萬。

大福村到宜蘭轉運站 一段票20元

壯圍鄉原有市區公車路線為七九一與七九三兩線，新的公車路線將作區隔補原路線的不足，將從大福村出發，行經大福路、永美路、中央路、美福路、東津路及縣民大道等路段，終點站是宜蘭轉運站，行經八個村里總長十七．四公里，收費方式與一般市區公車相同，一段票八公里內廿元。

壯圍鄉長簡文魁表示，非常樂見縣府推行「需求反應式公車」，鄉內許多客運路線都載不到客人，造成資源浪費，將全力配合縣府發動村里鄰長向鄉親宣導，透過預約也可節省枯等的候車時間。

縣府建設處公共運輸科長鍾瑋說，壯圍鄉聚落分散，現行客運路線無法滿足所有村里，才會導入需求反應式公車試辦，希望了解乘客需求，提升客運營運績效，載客點與班次更有彈性，提供客製化服務，預約系統還在建置，專線待試營運前才會確認。

鍾瑋指出，需求反應式公車還在籌備期，縣府會辦理說明會，讓民眾了解如何預約及公車路線，試辦後，會針對實際需求再作調整與改善，壯圍若試辦順利，也會擴及其他鄉鎮市。