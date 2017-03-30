〈北部〉「異域故事館」選址 挨批漠視民意
2017-03-30
〔記者陳昀／桃園報導〕市府推動「魅力金三角」計畫，規劃在平鎮區龍岡住宅區設置「異域故事館」，市議員舒翠玲、魯明哲昨天質詢說，本案嚴重影響交通，市府選址報告的理由只寫「區公所已取得土地所有權」，議員要求重新評估時，文化局、平鎮區公所卻互踢皮球，她怒批不尊重民意。
副市長游建華回應說，會持續了解地方民意並解決交通問題；文化局副局長唐連成則說，會再辦理居民說明會。記者昨天下午致電文化局長邱莊秀美，相關人員以「局長晚上有事」為由，不回應。
市府預計在平鎮區忠貞段四十八之三地號，興建地上五層的「異域故事館」，舒翠玲認為，當地是密集住宅區，交通已很擁擠，市府還想打造觀光亮點，住戶想到未來會有遊覽車和觀光客進入社區，幾乎都叫苦連天，最近聽聞承辦工程的平鎮區公所準備六月公告上網招標，她向文化局及區公所詢問，兩邊竟互踢皮球。
舒翠玲說，居民的訴求有二，一是等馬路拓寬再討論設置與否，第二是堅決反對設置，她要求市府重視民意。平鎮區公所對此也無奈回應，這是議會通過的預算，區公所只負責執行，沒有決策權。
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